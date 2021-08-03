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Haberler Galeri Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! ‘Babasının kopyası’
Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 11:04

Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! ‘Babasının kopyası

Oyuncu Burak Hakkı, bir TV programına katıldı. Burak Hakkı'nın açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. Gelibolu'da aldığı topraklarla ilgili de konuşan Burak Hakkı, "Baba olduktan sonra hayatım çok değişti. Oğlum için böyle bir yatırım yaptım. Toprakla uğraşmak zevk veriyor insana. Toprak Allah'ın ve doğanın ne kadar muazzam olduğunu gösteriyor. Ne ekerseniz o çıkıyor" dedi. Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar ile yaptığı sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar'ı görenler 'Babasının kopyası' yorumu yaptı.

Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! ‘Babasının kopyası’

Yakışıklı oyunu Burak Hakkı yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu Burak Hakkı, şimdiki gençlerin şöhreti kolay yakaladığını dile getirdi ve ekledi: "Şu anki gençlere bakıyorum, çok çabuk şöhret yakalıyorlar. Bir süre sonra bunun geri dönüşümü olacak. Çıkışı ne kadar iyi hazmederseniz, inişi de o kadar iyi hazmedersiniz. Sonuçta 10 sene sonra hiç başrol oynayamayacaksınız, belki kimse de tanımayabilir sizi. Bunların hepsini düşünmek ve hazmetmek lazım."

Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! ‘Babasının kopyası’

OYUNCULUKTA DİSİPLİN ŞART

Sporcu geçmişinden dolayı disiplin konusuna çok önem veren Hakkı "Oyunculukta da disiplin şart. Oyunculuk bütün mesleklerin en zirvesi diyebilirim.

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Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! ‘Babasının kopyası’

Bir süre sonra spor sizi bırakacak fiziksel olarak. Ama oyunculuk öyle değil, oyunculukta istiyorsanız 80-90 yaşına gelin kendinizi geliştirebilirsiniz" diye konuştu.

Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! ‘Babasının kopyası’

OĞLUMA BİR ŞEY BIRAKMAK İSTEDİM

2012'de boşandığı Sema Şimşek'ten Rüzgar adında 13 yaşında bir oğlu bulunan Hakkı "Baba olmak, bana çok büyük sorumluluklar yükledi.

Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! ‘Babasının kopyası’

Oğlum olduktan sonra arkadaşlarımdan tutun da uyku saatlerime kadar her şey değişti. Kocaman bir delikanlı oldu" dedi.

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