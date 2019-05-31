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Haberler Galeri Burak Kut'un dedesi tarih yazdı! Bu gerçeği biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 31.05.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:12

Burak Kut'un dedesi tarih yazdı! Bu gerçeği biliyor muydunuz?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Burak Kut'la ilgili bu gerçeği biliyor muydunuz? 90'larda müzik piyasasına giren ve uzun süredir sanat camiasının tanınan isimlerinden biri Burak Kut. Son dönemde şarkılarının dışında oynadığı film ve dizilerle de gündeme gelen Burak Kut aslında Türk tarihinin çok önemli isimlerinden birinin torunu. Burak Kut'un tarihimize zaferle adını yazdıran bir dedesi var.

Burak Kut’un dedesi tarih yazdı! Bu gerçeği biliyor muydunuz?

İşte akraba olan o isimler...

Burak Kut’un dedesi tarih yazdı! Bu gerçeği biliyor muydunuz?

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Burak Kut’un dedesi tarih yazdı! Bu gerçeği biliyor muydunuz?

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Burak Kut’un dedesi tarih yazdı! Bu gerçeği biliyor muydunuz?

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