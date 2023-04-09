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Haberler Galeri Burak Kut’un doktor eşinden doğum gününde alkışlık hareket! Kutlama yapmak yerine...
Giriş Tarihi: 09.04.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 15:32

Burak Kut’un doktor eşinden doğum gününde alkışlık hareket! Kutlama yapmak yerine...

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Burak Kut, 2011 yılında dünyaevine girdiği Dr. Cansen Yeni Kut ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, bu evliliğinden Aden Bucan adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Son olarak, önceki gün Burak Kut'un doktor eşi Dr. Cansen Yeni Kut'un doğum günüydü. Burak Kut'un eşi bu özel gününde kutlama yapmak yerine deprem bölgesinden gelen, omuriliği açık doğan ve vücudunun birçok bölgesinden engelli olan 2.5 yaşındaki Yağmur'un ameliyatına girdi.

Burak Kut’un doktor eşinden doğum gününde alkışlık hareket! Kutlama yapmak yerine...

Şarkıcı Burak Kut ile Cansen Yeni 2011 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Aden Bucan adlı kızları dünyaya geldi.

Burak Kut’un doktor eşinden doğum gününde alkışlık hareket! Kutlama yapmak yerine...

Burak Kut ile Dr. Cansen Yeni Kut mutlu evlilikleriyle parmakla gösteriliyor.

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Burak Kut’un doktor eşinden doğum gününde alkışlık hareket! Kutlama yapmak yerine...

Son olarak, önceki gün Burak Kut'un doktor eşi Dr. Cansen Yeni Kut'un doğum günüydü.

Burak Kut’un doktor eşinden doğum gününde alkışlık hareket! Kutlama yapmak yerine...

Burak Kut'un eşi bu özel gününde kutlama yapmak yerine deprem bölgesinden gelen, omuriliği açık doğan ve vücudunun birçok bölgesinden engelli olan 2.5 yaşındaki Yağmur'un ameliyatına girdi.

Burak Kut’un doktor eşinden doğum gününde alkışlık hareket! Kutlama yapmak yerine...

"Minik Yağmur sağlığına kavuşacak"

7 saat süren ve çok başarılı geçen ameliyat sonrası paylaşım yapan Cansen Yeni, "Minik Yağmur sağlığına kavuşacak. Evime kuş gibi hafif, huzurlu ve mutlu gidiyorum" dedi.

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