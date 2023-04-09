Giriş Tarihi: 09.04.2023 15:17
Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
15:32
Burak Kut’un doktor eşinden doğum gününde alkışlık hareket! Kutlama yapmak yerine...
Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Burak Kut, 2011 yılında dünyaevine girdiği Dr. Cansen Yeni Kut ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, bu evliliğinden Aden Bucan adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Son olarak, önceki gün Burak Kut'un doktor eşi Dr. Cansen Yeni Kut'un doğum günüydü. Burak Kut'un eşi bu özel gününde kutlama yapmak yerine deprem bölgesinden gelen, omuriliği açık doğan ve vücudunun birçok bölgesinden engelli olan 2.5 yaşındaki Yağmur'un ameliyatına girdi.