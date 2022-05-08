Giriş Tarihi: 08.05.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 14:52

Burak Özçivit güzel eşi Fahriye Evcen'in 'Anneler Günü'nü çok özel fotoğraf ile kutladı! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile deniz keyfi!

Güzel anne Fahriye Evcen 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına almış ve kariyerine ara vermişti. Oğlunun tüm bakımıyla kendi ilgilenen Fahriye Evcen sanat camiasında parmakla gösterilen annelerden. 'Çalıkuşu'nun setinde tanışan ve dizi aşkı gerçek olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında ilişkilerini nikah masasına taşımıştı. Rol aldıkları yapımlardaki başarılarıyla dillerden düşmeyen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor. Aşklarını her fırsatta dile getiren çiftten Burak Özçivit son olarak Anneler Günü kutlaması ile ilgi odağı oldu. Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in Anneler Günü'nü yaptığı paylaşım ile kutladı. Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile deniz keyfini paylaşan Burak Özçivit "Anneler günün kutlu olsun Aşkım" dedi. Fahriye Evcen de oğlu Karan ile karelerini takipçileriyle paylaştı.