Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ’ayrılık’ iddialarına ateş püskürdü: Artık saçmalamayın!

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."



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