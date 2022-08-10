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Haberler Galeri Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 'ayrılık' iddialarına ateş püskürdü: Artık saçmalamayın!
Giriş Tarihi: 10.08.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 16:41

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 'ayrılık' iddialarına ateş püskürdü: Artık saçmalamayın!

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen şimdilerde ikinci bebek mutluluğu yaşıyor. Çiftin mutluluğuna gölge düşüren yalan 'ayrılık' haberleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i sonunda çileden çıkardı. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile 'ayrılık' iddialarına sert yanıt verdi. "Artık saçmalamayın" diyen Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'i öpücüklere boğduğu karesi ile düşman çatlattı. 4 aylık hamile olan Fahriye Evcen ise eşinin paylaşımına destek verdi. İşte Burak Özçivit'in ayrılık iddialarını yalanladığı o paylaşımı...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ’ayrılık’ iddialarına ateş püskürdü: Artık saçmalamayın!

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen şimdilerde ikinci bebek mutluluğu yaşıyor.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ’ayrılık’ iddialarına ateş püskürdü: Artık saçmalamayın!

İkinci bebek heyecanı saran çiftten Burak Özçivit, "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ’ayrılık’ iddialarına ateş püskürdü: Artık saçmalamayın!

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."

Burak Özçivit'in 3.5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan'dan üzen haber! | Video

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ’ayrılık’ iddialarına ateş püskürdü: Artık saçmalamayın!

"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"

Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ’ayrılık’ iddialarına ateş püskürdü: Artık saçmalamayın!

Çiftin mutluluğuna gölge düşüren yalan 'ayrılık' haberleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i sonunda çileden çıkardı.

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