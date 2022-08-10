Giriş Tarihi: 10.08.2022 16:34
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
16:41
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 'ayrılık' iddialarına ateş püskürdü: Artık saçmalamayın!
Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen şimdilerde ikinci bebek mutluluğu yaşıyor. Çiftin mutluluğuna gölge düşüren yalan 'ayrılık' haberleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i sonunda çileden çıkardı. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile 'ayrılık' iddialarına sert yanıt verdi. "Artık saçmalamayın" diyen Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'i öpücüklere boğduğu karesi ile düşman çatlattı. 4 aylık hamile olan Fahriye Evcen ise eşinin paylaşımına destek verdi. İşte Burak Özçivit'in ayrılık iddialarını yalanladığı o paylaşımı...