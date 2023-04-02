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Haberler Galeri Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den sonu sürprizli paylaşım! ‘Sonunu ben de beklemiyordum’
Giriş Tarihi: 02.04.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 09:08

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den sonu sürprizli paylaşım! ‘Sonunu ben de beklemiyordum’

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'ten güzel eşi Fahriye Evcen'e övgü dolu sözler gelmişti. 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı. Burak Özçivit, bir mağazanın açılışına katılmıştı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özçivit, "Çok şık giyiniyorsunuz. Bir modacıyla mı çalışıyor musunuz?" sorusu sonrası eşi Fahriye Evcen'i işaret etmişti. Burak Özçivit'in şıklığının mimarı eşi Fahriye Evcen çıkmıştı. Son olarak ise Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'le birlikte araba yolculuğu sırasında çektiği kısa videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun esprili videosu kısa sürede viral oldu.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’den sonu sürprizli paylaşım! ‘Sonunu ben de beklemiyordum’

Dizi setinde aşk yaşamaya başlayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’den sonu sürprizli paylaşım! ‘Sonunu ben de beklemiyordum’

'Çalıkuşu' dizisinde başlayan aşkları ilk günkü gibi dolu dizgin devam eden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sanat camiasının da örnek çiftlerinden.

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’den sonu sürprizli paylaşım! ‘Sonunu ben de beklemiyordum’

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen,çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’den sonu sürprizli paylaşım! ‘Sonunu ben de beklemiyordum’

Son olarak sosyal medyadan aşk pozlarını paylaşan ve beğeni toplayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen el ele alışverişte görüntülenmişti.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’den sonu sürprizli paylaşım! ‘Sonunu ben de beklemiyordum’

Burak Özçivit bu defa yalnız kameralara poz verdi. Burak Özçivit, bir mağazanın açılışına katılmıştı.

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