Giriş Tarihi: 02.04.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 09:08

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den sonu sürprizli paylaşım! ‘Sonunu ben de beklemiyordum’

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'ten güzel eşi Fahriye Evcen'e övgü dolu sözler gelmişti. 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı. Burak Özçivit, bir mağazanın açılışına katılmıştı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özçivit, "Çok şık giyiniyorsunuz. Bir modacıyla mı çalışıyor musunuz?" sorusu sonrası eşi Fahriye Evcen'i işaret etmişti. Burak Özçivit'in şıklığının mimarı eşi Fahriye Evcen çıkmıştı. Son olarak ise Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'le birlikte araba yolculuğu sırasında çektiği kısa videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun esprili videosu kısa sürede viral oldu.