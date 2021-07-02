Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tatil hazırlığı! Alışverişte uyuyakalan Karan Özçivit ilgi odağı oldu...

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile tatil öncesi Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Alışveriş sonrası acıkan Özçivit ailesi, yemek yedi. Yemekte Karan yorgunluğun etkisiyle uyuyakaldı. Restoran çıkışı muhabirlerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, Antalya'da iki çocuğa uygulanan ve Türkiye'yi sarsan istismar olayıyla ilgili de sert konuştu: "Yaşanan kan dondurucu. Eminim ki gereken yapılacaktır."