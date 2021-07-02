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Haberler Galeri Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tatil hazırlığı! Alışverişte uyuyakalan Karan Özçivit ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 02.07.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 08:57

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tatil hazırlığı! Alışverişte uyuyakalan Karan Özçivit ilgi odağı oldu...

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile tatil öncesi Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Alışveriş sonrası acıkan Özçivit ailesi, yemek yedi. Yemekte Karan yorgunluğun etkisiyle uyuyakaldı. Restoran çıkışı muhabirlerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, Antalya'da iki çocuğa uygulanan ve Türkiye'yi sarsan istismar olayıyla ilgili de sert konuştu: "Yaşanan kan dondurucu. Eminim ki gereken yapılacaktır."

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tatil hazırlığı! Alışverişte uyuyakalan Karan Özçivit ilgi odağı oldu...

Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile tatil öncesi Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tatil hazırlığı! Alışverişte uyuyakalan Karan Özçivit ilgi odağı oldu...

Oğulları Karan'la birlikte önce Nişantaşı City's AVM'yi, ardından sokaktaki mağazaları dolaşan çift, alışveriş turuna bir restoranda mola verdi.

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tatil hazırlığı! Alışverişte uyuyakalan Karan Özçivit ilgi odağı oldu...

2 yaşındaki Karan, yemek sonrası babasının kucağında uyuyakaldı. Çıkışta görüntülenen çift, pandemi sürecinde sosyalleşmeyi özlediklerini söyledi: "Biraz nefes alalım istedik."

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tatil hazırlığı! Alışverişte uyuyakalan Karan Özçivit ilgi odağı oldu...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, Antalya'da iki çocuğa uygulanan ve Türkiye'yi sarsan istismar olayıyla ilgili de sert konuştu: "Yaşanan kan dondurucu. Eminim ki gereken yapılacaktır."

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tatil hazırlığı! Alışverişte uyuyakalan Karan Özçivit ilgi odağı oldu...

Öte yandan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde akşam Ferrari marka aracı ile Arnavutköy'de görüntülenmişti.

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