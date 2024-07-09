Bodrum’da aşka geldiler! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in romantik anları...

Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:36
Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Türkiye'de gösteri dünyasının en çok kazanan çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum'dan aldıkları lüks villaya yerleşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Gündoğan'da baş başa deniz keyfi yaparken görüntülendi.