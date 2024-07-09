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Haberler Galeri Bodrum'da aşka geldiler! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in romantik anları...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:36

Bodrum'da aşka geldiler! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in romantik anları...

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Türkiye'de gösteri dünyasının en çok kazanan çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum'dan aldıkları lüks villaya yerleşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Gündoğan'da baş başa deniz keyfi yaparken görüntülendi.

Bodrum’da aşka geldiler! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in romantik anları...

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

Bodrum’da aşka geldiler! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in romantik anları...

Aşklarıyla herkese örnek olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman dikkat çekiyor.

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Bodrum’da aşka geldiler! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in romantik anları...

Son olarak ATV dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Bodrum'daki yeni yazlıklarında tatil yapıyor.

Bodrum’da aşka geldiler! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in romantik anları...

Bodrum'dan aldıkları lüks villaya yerleşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Gündoğan'da baş başa deniz keyfi yaparken görüntülendi.

Bodrum’da aşka geldiler! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in romantik anları...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki gün Gündoğan'daki bir oteldeydi. Sabah erken saatte geldikleri otelde önce kahvaltı yapan iki ünlü oyuncu, daha sonra plaja indi.

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