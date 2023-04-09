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Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen siyahlar içinde uyumları ile tam not aldı! "En yakışan çift"
Giriş Tarihi: 09.04.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 08:31

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen siyahlar içinde uyumları ile tam not aldı! "En yakışan çift"

ATV'nin reytingleri altüst eden dizilerinden Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen aşka geldi! Son günlerde sık sık başbaşa vakit geçiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son olarak bayram alışverişinde görüntülendi. Siyahlar içindeki Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin uyumu tam not aldı. İşte "Birbirine en yakışan çift" yorumları yağan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in siyah şıklığı...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen siyahlar içinde uyumları ile tam not aldı! En yakışan çift

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen siyahlar içinde uyumları ile tam not aldı! En yakışan çift

'Çalıkuşu' dizisinde başlayan aşkları ilk günkü gibi dolu dizgin devam eden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sanat camiasının da örnek çiftlerinden.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen siyahlar içinde uyumları ile tam not aldı! En yakışan çift

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen,çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen siyahlar içinde uyumları ile tam not aldı! En yakışan çift

ATV'nin reytingleri altüst eden dizilerinden Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen aşka geldi! Son günlerde sık sık başbaşa vakit geçiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen siyahlar içinde uyumları ile tam not aldı! En yakışan çift

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son olarak bayram alışverişinde görüntülendi. Siyahlar içindeki Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin uyumu tam not aldı. İşte "Birbirine en yakışan çift" yorumları yağan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in siyah şıklığı...

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