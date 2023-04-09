Burak Özçivit ve Fahriye Evcen siyahlar içinde uyumları ile tam not aldı! "En yakışan çift"

ATV'nin reytingleri altüst eden dizilerinden Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen aşka geldi! Son günlerde sık sık başbaşa vakit geçiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit son olarak bayram alışverişinde görüntülendi. Siyahlar içindeki Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin uyumu tam not aldı. İşte "Birbirine en yakışan çift" yorumları yağan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in siyah şıklığı...