Giriş Tarihi: 11.08.2022 22:37 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 22:37

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in ayrılacağı iddia edilmişti! Fahriye Evcen’den oğlu Karan’la yeni paylaşım!

Ünlüler arasında parmakla gösterilen çiftler arasında yer alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci bebek mutluluğu yaşıyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mutluluğuna gölge düşüren 'ayrılık' iddiaları sonrası çift iddialara sert bir şekilde cevap verdi. "Artık saçmalamayın" diyen Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'i öpücüklere boğduğu karesi ile düşman çatlattı. Bugün ise Fahriye Evcen'in yeni paylaşımı dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyaya damga vuran oğluyla olan o paylaşımı!