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Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in ayrılacağı iddia edilmişti! Fahriye Evcen’den oğlu Karan’la yeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 11.08.2022 22:37 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 22:37

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in ayrılacağı iddia edilmişti! Fahriye Evcen’den oğlu Karan’la yeni paylaşım!

Ünlüler arasında parmakla gösterilen çiftler arasında yer alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci bebek mutluluğu yaşıyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mutluluğuna gölge düşüren 'ayrılık' iddiaları sonrası çift iddialara sert bir şekilde cevap verdi. "Artık saçmalamayın" diyen Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'i öpücüklere boğduğu karesi ile düşman çatlattı. Bugün ise Fahriye Evcen'in yeni paylaşımı dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyaya damga vuran oğluyla olan o paylaşımı!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in ayrılacağı iddia edilmişti! Fahriye Evcen’den oğlu Karan’la yeni paylaşım!

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevinde girdi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in ayrılacağı iddia edilmişti! Fahriye Evcen’den oğlu Karan’la yeni paylaşım!

Çiftin bu mutlu evliliğinden 2019 yılında bir de Karan adında oğulları oldu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in ayrılacağı iddia edilmişti! Fahriye Evcen’den oğlu Karan’la yeni paylaşım!

Ünlü çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in ayrılacağı iddia edilmişti! Fahriye Evcen’den oğlu Karan’la yeni paylaşım!

Özçivit- Evcen çifti bu mutluluğu yaşarken 'ayrılık' iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in ayrılacağı iddia edilmişti! Fahriye Evcen’den oğlu Karan’la yeni paylaşım!

Çift, bu iddiaları sert bir dille yalanlarken bugün Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım geldi.

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