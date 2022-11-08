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Haberler Galeri Burak Özçivit ve oğlu Karan'ın eğlence halleri ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 08.11.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 16:16

Burak Özçivit ve oğlu Karan'ın eğlence halleri ilgi odağı oldu

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Ünlü çifften Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence hallerini takipçileriyle paylaştı. Baba-oğulun ev pozu ilgi odağı oldu.

Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın eğlence halleri ilgi odağı oldu

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın eğlence halleri ilgi odağı oldu

Ünlü çift, evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandırmıştı.

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Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın eğlence halleri ilgi odağı oldu

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alan ikili, şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın eğlence halleri ilgi odağı oldu

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif kullanan ünlü çiftten Burak Özçivit, oğlu Karan ile poz verdi.

Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın eğlence halleri ilgi odağı oldu

Baba-oğulun eğlenceli halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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