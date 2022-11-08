Giriş Tarihi: 08.11.2022 16:14
Güncelleme Tarihi: 08.11.2022
16:16
Burak Özçivit ve oğlu Karan'ın eğlence halleri ilgi odağı oldu
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Ünlü çifften Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence hallerini takipçileriyle paylaştı. Baba-oğulun ev pozu ilgi odağı oldu.