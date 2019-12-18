Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı! İşte Burak Özçivit'in babası ve ünlülerin babaları...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Burak Özçivit'in "Osman Gazi" karakterine hayat verdiği dizide heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çeken Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin babaları...
Giriş Tarihi: 18.12.2019
18:52
Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
20:13
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