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Haberler Galeri Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğluyla deniz keyfi yaptı! İşte Fahriye Evcen’in oğluyla oyunlar oynadığı o anlar!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 21:29

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğluyla deniz keyfi yaptı! İşte Fahriye Evcen’in oğluyla oyunlar oynadığı o anlar!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Bodrum'da tatillerini sürdüren Özçivit ailesi, tatilin tadını çıkarıyor. Fahriye Evcen ise minik oğlu Kerem'le deniz kenarında oyun oynadığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Fahriye Evcen ve minik oğlunun kalpleri ısıtan o anları!

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğluyla deniz keyfi yaptı! İşte Fahriye Evcen’in oğluyla oyunlar oynadığı o anlar!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğluyla deniz keyfi yaptı! İşte Fahriye Evcen’in oğluyla oyunlar oynadığı o anlar!

Aşklarıyla herkese örnek olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman dikkat çekiyor.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğluyla deniz keyfi yaptı! İşte Fahriye Evcen’in oğluyla oyunlar oynadığı o anlar!

YAZLIKLARINDA TATİL YAPIYORLAR

Son olarak ATV dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Bodrum'daki yeni yazlıklarında tatil yapıyor.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğluyla deniz keyfi yaptı! İşte Fahriye Evcen’in oğluyla oyunlar oynadığı o anlar!

AİLECE TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bugün ailesiyle denizin keyfini çıkarttı.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğluyla deniz keyfi yaptı! İşte Fahriye Evcen’in oğluyla oyunlar oynadığı o anlar!

MİNİK OĞLUYLA OYUNLAR OYNADI

Fahriye Evcen ise minik oğlu Kerem'le deniz kenarında oyun oynadığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

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