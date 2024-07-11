Giriş Tarihi: 11.07.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
21:29
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğluyla deniz keyfi yaptı! İşte Fahriye Evcen’in oğluyla oyunlar oynadığı o anlar!
Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Bodrum'da tatillerini sürdüren Özçivit ailesi, tatilin tadını çıkarıyor. Fahriye Evcen ise minik oğlu Kerem'le deniz kenarında oyun oynadığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Fahriye Evcen ve minik oğlunun kalpleri ısıtan o anları!