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Haberler Galeri Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı! 'Abi-kardeş birbirinin kopyası'
Giriş Tarihi: 31.05.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 09:58

'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı! 'Abi-kardeş birbirinin kopyası'

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan başrol oyuncusu ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. 'da 18 milyona yakın takipçisi olan Burak Özçivit'ten kardeşi ile sürpriz paylaşım geldi. Uzun süredir kız kardeşi ile sosyal medyada boy göstermeyen Burak Özçivit yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Benzerlikleriyle dikkat çeken Burak Özçivit ile kardeşi Burçun Özçivit 'in abi-kardeş pozlarına beğeni yağdı. İşte güzelliği ile sosyal medyada ilgi dağı olan Burçun Özçivit...

Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı! 'Abi-kardeş birbirinin kopyası'

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan başrol oyuncusu ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı! 'Abi-kardeş birbirinin kopyası'

'da 18 milyona yakın takipçisi olan 'ten kardeşi ile sürpriz paylaşım geldi.

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Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı! 'Abi-kardeş birbirinin kopyası'

Uzun süredir kız kardeşi ile sosyal medyada boy göstermeyen yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı! 'Abi-kardeş birbirinin kopyası'

İşte güzelliği ile sosyal medyada ilgi dağı olan 'in kız kardeşi ...

Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı! 'Abi-kardeş birbirinin kopyası'

Benzerlikleriyle dikkat çeken ile kardeşi 'in abi-kardeş pozlarına beğeni yağdı.

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