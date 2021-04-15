Burak Özçivit'in oğlu Karan dedesinin kopyası! Minik Karan ile dedesini yan yana görenler söylemeden edemedi...

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, gözde çiftn 2019 yılında oğulları Karan dünyaya gelmişti. Karan Özçivit 2 yaşına bastı. Oğullarına aile arasında doğum günü partisi hazırlayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti sosyal medyaya aile pozlarıyla damga vurdu. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. Burak Özçivit'in oğlu Karan babasına benzetilse de dedesini görenler fikir değiştirdi. Burak Özçivit'in oğlu Karan tıpkı dedesi... İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ile torunu Karan'ın yan yana fotoğrafları...