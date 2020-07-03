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Haberler Galeri Burak Özçivit'in oğlu Karan konuşmaya başladı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğullar Karan bakın ilk ne demiş...

'in oğlu konuşmaya başladı! Burak Özçivit ve 'in oğullar Karan bakın ilk ne demiş...

2017 yılında görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncular ile evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen mutluluklarını bebekle taçlandırdı. 2019 yılında kucaklarına aldıkları oğulları ile mutlu bir evlilik yürüten Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti sosyal medyanında ilgi odağı. Kuruluş Osman dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkacaklarını söyleyen Burak özçivit muhabirlerin "Karan konuşmaya başladı mı?" sorusuna verdiği cevap ile güldürdü. Konuşmaya başladığı öğrenilen Karan bebek bakın ilk ne demiş...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 11:22
Burak Özçivit'in oğlu Karan konuşmaya başladı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğullar Karan bakın ilk ne demiş...

2017 yılında görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncular ile evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı.

Burak Özçivit'in oğlu Karan konuşmaya başladı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğullar Karan bakın ilk ne demiş...

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan ve mutluluklarını bebekle taçlandırdı.

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Burak Özçivit'in oğlu Karan konuşmaya başladı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğullar Karan bakın ilk ne demiş...

2019 yılında kucaklarına aldıkları oğulları ile mutlu bir evlilik yürüten ve çifti sosyal medyanında ilgi odağı.

Burak Özçivit'in oğlu Karan konuşmaya başladı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğullar Karan bakın ilk ne demiş...

Kuruluş Osman dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkacaklarını söyleyen muhabirlerin " konuşmaya başladı mı?" sorusuna verdiği cevap ile güldürdü. Konuşmaya başladığı öğrenilen Karan bebek bakın ilk ne demiş...

Burak Özçivit'in oğlu Karan konuşmaya başladı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğullar Karan bakın ilk ne demiş...

'Kuruluş Osman' dizisinde 'Osman Gazi' karakterine hayat veren ünlü oyuncu , erkek arkadaşlarıyla birlikte Yeniköy'de yemek yedi. Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, dizisinin sezon finali yapmasıyla eşi ve oğulları ile tatile çıkacaklarını söyledi. Özçivit, "Sezon finalı yaptık tatildeyiz. Kısa bir tatil yapacağız" dedi.

Burak Özçivit'in oğlu Karan konuşmaya başladı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğullar Karan bakın ilk ne demiş...

KARAN KONUŞMAYA BAŞLADI

Muhabirlerin, " konuşmaya başladı mı?" sorusuna oyuncu, "Konuşmaya başladı" derken muhabirlerin, "İlk anne mi? Yoksa baba mı? dedi" sorusuna "Ooo çok tehlikeli sorular bunlar cevap vermem" dese de "İlk anne dedi" dediğini açıkladı.

Burak Özçivit'in oğlu Karan konuşmaya başladı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğullar Karan bakın ilk ne demiş...

Pandemi döneminde eşi ve çocuğuyla evinde vakit geçiren oyuncu muhabirlerin, "Evde ekmek yaptınız mı?" Ya da Fahriye hanım yaptı mı?" sorusuna "Fahriye yapıyor zaten" diyerek cevap verdikten sonra arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.

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