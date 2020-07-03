Burak Özçivit'in oğlu Karan konuşmaya başladı! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğullar Karan bakın ilk ne demiş...

2017 yılında görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen mutluluklarını bebekle taçlandırdı. 2019 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Karan ile mutlu bir evlilik yürüten Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti sosyal medyanında ilgi odağı. Kuruluş Osman dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkacaklarını söyleyen Burak özçivit muhabirlerin "Karan konuşmaya başladı mı?" sorusuna verdiği cevap ile güldürdü. Konuşmaya başladığı öğrenilen Karan bebek bakın ilk ne demiş...