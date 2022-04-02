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Haberler Galeri Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 14:49

Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı! İşte o anlar

Ünlü oyuncu Burak Yörük, otobüs şoförüne saldırdı. O anlar yolcular tarafından kayıt altına alındı. Dehşet anları vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı! İşte o anlar

Oyuncu Burak Yörük, otobüs şoförüne saldırdı… Baraj ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde başrol oynayan ve yeni sezonda Bir Yaz Dizisi adlı yapımda rol alacak olan Burak Yörük, trafikte olay çıkardı.

Oyuncu Burak Yörük'ten İETT otobüsü şoförüne saldırı! Korku dolu anlar kamerada...

Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı! İşte o anlar

Arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.

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Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı! İşte o anlar

OYUNCU BURAK YÖRÜK ŞOFÖRE SALDIRDI

Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen oyuncu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı.

Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı! İşte o anlar

Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olayı yerine gelen emniyet görevlileri ise genç oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi.

Burak Yörük İETT şoförüne saldırdı! İşte o anlar

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü ise oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi.

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