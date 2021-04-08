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Haberler Galeri Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sonrası herkes o halini merak etti! İşte 41 yaşındaki Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 14:12

'nun sonrası herkes o halini merak etti! İşte 41 yaşındaki ...

Şu sıralar dizisi ile konuşulan konuk olduğu ile Bu Gece adlı programda yaptığı itiraflarla gündem oldu. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Burçin Terzioğlu şimdilerde 41 yaşında oyunculuğunun zirvesinde bir isim. Geçmişten bugüne merak edilenlerini anlatan Burçin Terzioğlu'nun ise sosyal medyanın dikkatini çekenlerden oldu. Burçin Terzioğlu'nun 'Bir ay basket topu gibi gezdim' itirafı sonrası merak konusu oldu. İşte ve samimi açıklamaları...

Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sonrası herkes o halini merak etti! İşte 41 yaşındaki Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali...

Şu sıralar dizisi ile konuşulan konuk olduğu ile Bu Gece adlı programda yaptığı itiraflarla gündem oldu.

Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sonrası herkes o halini merak etti! İşte 41 yaşındaki Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali...

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan şimdilerde 41 yaşında oyunculuğunun zirvesinde bir isim.

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Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sonrası herkes o halini merak etti! İşte 41 yaşındaki Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali...

Geçmişten bugüne merak edilenlerini anlatan 'nun ise sosyal medyanın dikkatini çekenlerden oldu.

Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sonrası herkes o halini merak etti! İşte 41 yaşındaki Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali...

'nun 'Bir ay basket topu gibi gezdim' itirafı sonrası merak konusu oldu.

Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sonrası herkes o halini merak etti! İşte 41 yaşındaki Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali...

İşte 'nun ve samimi açıklamaları...

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