Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali şoke etti! Burçin Terzioğlu'nu hiç böyle görmediniz...

Bir süredir ekranlardan uzak olan Burçin Terzioğlu, işi kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Daima makyajlı görmeye alışık olduğumuz Burçin Terzioğlu, sıfır makyaj haliyle şaşırttı.Genellikle spor tarzda giyinen Burçin Terzioğlu, giyimine uygun makyaj tercihleriyle beğeni topluyor. Çocukluğundan beri dizi ve film setlerinde yer alan, birçok projede adından söz ettiren Burçin Terzioğlu bu kez makyajsız haliyle olay oldu. Makyajsız halini paylaşarak cesaretini gösteren Burçin Terzioğlu, bu pozuyla makyajsız ünlüler kervanına katılmış oldu. İşte Burçin Terzioğlu ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...