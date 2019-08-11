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  • Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali şoke etti! Burçin Terzioğlu'nu hiç böyle görmediniz...

'nun makyajsız hali şoke etti! Burçin Terzioğlu'nu hiç böyle görmediniz...

Bir süredir ekranlardan uzak olan , işi kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Daima makyajlı görmeye alışık olduğumuz Burçin Terzioğlu, sıfır makyaj haliyle şaşırttı.Genellikle spor tarzda giyinen Burçin Terzioğlu, giyimine uygun makyaj tercihleriyle beğeni topluyor. Çocukluğundan beri dizi ve film setlerinde yer alan, birçok projede adından söz ettiren Burçin Terzioğlu bu kez makyajsız haliyle olay oldu. Makyajsız halini paylaşarak cesaretini gösteren Burçin Terzioğlu, bu pozuyla makyajsız ünlüler kervanına katılmış oldu. İşte Burçin Terzioğlu ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

Giriş Tarihi: 11.08.2019 08:01 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 11:21
Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali şoke etti! Burçin Terzioğlu'nu hiç böyle görmediniz...

Kimi asla makyajsız haliyle poz vermiyor, görüntü vermemek için köşe bucak kaçıyor, kimi ise cesaretini gösterip makyajsız halini kendisi paylaşıyor. Cesaretini gösteren ünlülerden biri de oldu. Makyajsız haliyle paylaşım yapan Burçin Terzioğlu, hayranlarını şaşırttı. İşte ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali şoke etti! Burçin Terzioğlu'nu hiç böyle görmediniz...

HADİSE

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Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali şoke etti! Burçin Terzioğlu'nu hiç böyle görmediniz...

HADİSE

Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali şoke etti! Burçin Terzioğlu'nu hiç böyle görmediniz...

SEREN SERENGİL

Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali şoke etti! Burçin Terzioğlu'nu hiç böyle görmediniz...

SEREN SERENGİL

Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali şoke etti! Burçin Terzioğlu'nu hiç böyle görmediniz...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali şoke etti! Burçin Terzioğlu'nu hiç böyle görmediniz...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

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