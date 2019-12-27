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  • Burçin Terzioğlu'nun son projesi tutmamıştı... Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nu makyajsız görenler tanıyamadı!

'nun son projesi tutmamıştı... Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı!

Başarılı oyuncu kameralara yakalandı. Taktığı şapka ve gözlükle yanından geçenlerin bile zor tanıyacağı Burçin Terzioğlu hayranlarını şaşırttı. Burçin Terzioğlu'nun yakışıklı oyuncu ile başrol olduğu proje kısa sürede ekranlara veda edince inzivaya çekildiği konuşulmuştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu Burçin Terzioğlu "Söylenecek çok bir şey yok. Hayırlısı. Şu an dinleniyorum. Ama kendimi nadasa bırakmak gibi bir durumum yok. Güzel bir proje gelirse hemen başlayabilirim." diye konuştu. dikkatlerden kaçmadı. İşte 39 yaşındaki deneyimli oyuncunun sosyal medyasından da sık sık paylaşmaktan çekinmediği makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 16:05
Burçin Terzioğlu'nun son projesi tutmamıştı... Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nu makyajsız görenler tanıyamadı!

Başarılı oyuncu kameralara yakalandı. Taktığı şapka ve gözlükle yanından geçenlerin bile zor tanıyacağı Burçin Terzioğlu hayranlarını şaşırttı. Burçin Terzioğlu'nun yakışıklı oyuncu ile başrol olduğu proje kısa sürede ekranlara veda edince inzivaya çekildiği konuşulmuştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu Burçin Terzioğlu "Söylenecek çok bir şey yok. Hayırlısı. Şu an dinleniyorum. Ama kendimi nadasa bırakmak gibi bir durumum yok. Güzel bir proje gelirse hemen başlayabilirim." diye konuştu. dikkatlerden kaçmadı. İşte 39 yaşındaki deneyimli oyuncunun sosyal medyasından da sık sık paylaşmaktan çekinmediği makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ...

Burçin Terzioğlu'nun son projesi tutmamıştı... Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nu makyajsız görenler tanıyamadı!

HADİSE

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Burçin Terzioğlu'nun son projesi tutmamıştı... Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nu makyajsız görenler tanıyamadı!
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Burçin Terzioğlu'nun son projesi tutmamıştı... Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nu makyajsız görenler tanıyamadı!

SEREN SERENGİL

Burçin Terzioğlu'nun son projesi tutmamıştı... Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nu makyajsız görenler tanıyamadı!
Burçin Terzioğlu'nun son projesi tutmamıştı... Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nu makyajsız görenler tanıyamadı!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Burçin Terzioğlu'nun son projesi tutmamıştı... Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nu makyajsız görenler tanıyamadı!
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