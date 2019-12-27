Burçin Terzioğlu'nun son projesi tutmamıştı... Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nu makyajsız görenler tanıyamadı!

Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu kameralara makyajsız yakalandı. Taktığı şapka ve gözlükle yanından geçenlerin bile zor tanıyacağı Burçin Terzioğlu hayranlarını şaşırttı. Burçin Terzioğlu'nun yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan ile başrol olduğu proje kısa sürede ekranlara veda edince inzivaya çekildiği konuşulmuştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu Burçin Terzioğlu "Söylenecek çok bir şey yok. Hayırlısı. Şu an dinleniyorum. Ama kendimi nadasa bırakmak gibi bir durumum yok. Güzel bir proje gelirse hemen başlayabilirim." diye konuştu. Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı. İşte 39 yaşındaki deneyimli oyuncunun sosyal medyasından da sık sık paylaşmaktan çekinmediği makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...