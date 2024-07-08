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Haberler Galeri Burcu Biricik anne olacağı için telaşlı ve heyecanlı! Burcu Biricik: Bilinmezi yaşıyorum!
Giriş Tarihi: 08.07.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 21:20

Burcu Biricik anne olacağı için telaşlı ve heyecanlı! Burcu Biricik: Bilinmezi yaşıyorum!

'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde… Burcu Biricik, kızını kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu, bir dergiye verdiği röportajla gündeme geldi. Anne olacağı için telaşlı ve heyecanlı olan oyuncu, 'olabilecek en yumuşak salınımlı bilinmezi yaşıyorum' dedi. İşte Burcu Biricik'in o açıklamaları!

Burcu Biricik anne olacağı için telaşlı ve heyecanlı! Burcu Biricik: Bilinmezi yaşıyorum!

'Hayat Şarkısı', 'Kuzgun', 'Kırmızı Oda' ve son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Burcu Biricik anne olacağı için telaşlı ve heyecanlı! Burcu Biricik: Bilinmezi yaşıyorum!

ÇİFTİN KIZLARI OLACAK

Güzel oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin ilk çocuklarının doğumu için gün sayıyor. Çiftin bir kızları olacak.

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Burcu Biricik anne olacağı için telaşlı ve heyecanlı! Burcu Biricik: Bilinmezi yaşıyorum!

TELAŞLI VE HEYECANLI: BİLİNMEZİ YAŞIYORUM!

Ünlü oyuncu, bir dergiye verdiği röportajla gündeme geldi. Anne olacağı için telaşlı ve heyecanlı olan oyuncu, 'olabilecek en yumuşak salınımlı bilinmezi yaşıyorum' dedi.

Burcu Biricik anne olacağı için telaşlı ve heyecanlı! Burcu Biricik: Bilinmezi yaşıyorum!

"HAYATIMIN NEYE GEBE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Ayrıca Burcu Biricik, "Hayatımın neye gebe olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir cana annelik yapmak nedir, nasıl olur, bize ne kapılar açar hiç bilmiyorum. Ama bu bilinmezlik beni anksiyeteye de sürüklemiyor. Olabilecek en yumuşak salınımlı bilinmezi yaşıyorum" diye konuştu.

Burcu Biricik anne olacağı için telaşlı ve heyecanlı! Burcu Biricik: Bilinmezi yaşıyorum!

'Hayat Şarkısı', 'Kuzgun', 'Kırmızı Oda' ve son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

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