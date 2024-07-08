Giriş Tarihi: 08.07.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
21:20
Burcu Biricik anne olacağı için telaşlı ve heyecanlı! Burcu Biricik: Bilinmezi yaşıyorum!
'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde… Burcu Biricik, kızını kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu, bir dergiye verdiği röportajla gündeme geldi. Anne olacağı için telaşlı ve heyecanlı olan oyuncu, 'olabilecek en yumuşak salınımlı bilinmezi yaşıyorum' dedi. İşte Burcu Biricik'in o açıklamaları!