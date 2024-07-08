Burcu Biricik anne olacağı için telaşlı ve heyecanlı! Burcu Biricik: Bilinmezi yaşıyorum!

"HAYATIMIN NEYE GEBE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Ayrıca Burcu Biricik, "Hayatımın neye gebe olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir cana annelik yapmak nedir, nasıl olur, bize ne kapılar açar hiç bilmiyorum. Ama bu bilinmezlik beni anksiyeteye de sürüklemiyor. Olabilecek en yumuşak salınımlı bilinmezi yaşıyorum" diye konuştu.