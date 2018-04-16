Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim

8 aydır flört ettiği sevgilisi ile 10 Nisan gecesi sade bir törenle nişanlanan sunucu , Hürriyet'e verdiği röportajda ''Annemi de babamı da hiç affetmedim'' dedi

Giriş Tarihi: 16.04.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 10:27
  • 1
  • 10
: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim
Burcu Esmersoy: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim

- 25 senedir çalışıyorum, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kadın-erkek eşitliğine inanmamakla suçlanabilecek en son kişiyim.

  • 2
  • 10
: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim
Burcu Esmersoy: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim

- Berk hayatımın aşkı. Yıllar boyu Berk'le birbirimiz için evrilmişiz. Birbirimizi beklemişiz. Müthiş bir aşk yaşıyoruz, tahtalara vur. Kelimelerle anlatabileceğim bir şey değil. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim
Burcu Esmersoy: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim

- Önceki ilişkilerimiz bizi bu aşk için hazırlamış. Onlara teşekkür etmek lazım. 14 Mayıs'ta evleniyoruz.

  • 4
  • 10
: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim
Burcu Esmersoy: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim

''İLK KEZ BİR İNSANIN KARISI OLMAK İSTİYORUM''

- Berk için ölüyorum. İlk kez bir insanın karısı olmak istiyorum ben. Hayatımda ilk kez bir insanın çocuğunu doğurmak istiyorum.

  • 5
  • 10
: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim
Burcu Esmersoy: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim

- Benim başıma gelenlerden sonra bu kadın olmak zor. Kendimle gurur duyuyorum.

  • 6
  • 10
: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim
Burcu Esmersoy: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim

''12 SENE BOYUNCA ANNEMİZE 'TEYZE' DEDİK''

- Annemle babam, ben beş yaşındayken ayrılıyor. Babamın gölge ailesi var, o hayatına gidiyor. Annem de bir başkasıyla evleniyor. Ama eşinin ailesi çok muhafazakar. Daha önce evlenip boşandığını söylemiyor. Sanki iki kızı yokmuş gibi tanıtıyor kendini. Ve biz 12 sene boyunca annemize 'Teyze' diyerek büyüyoruz.

  • 7
  • 10
: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim
Burcu Esmersoy: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim

- Annemi de babamı da asla affetmedim.

BİZE ULAŞIN