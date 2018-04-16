Burcu Esmersoy: 12 yıl boyunca anneme 'teyze' dedim

''12 SENE BOYUNCA ANNEMİZE 'TEYZE' DEDİK''

- Annemle babam, ben beş yaşındayken ayrılıyor. Babamın gölge ailesi var, o hayatına gidiyor. Annem de bir başkasıyla evleniyor. Ama eşinin ailesi çok muhafazakar. Daha önce evlenip boşandığını söylemiyor. Sanki iki kızı yokmuş gibi tanıtıyor kendini. Ve biz 12 sene boyunca annemize 'Teyze' diyerek büyüyoruz.