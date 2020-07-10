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Haberler Galeri Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı! Teknede fırtına gibi esti!

fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı! Teknede fırtına gibi esti!

tatiline 'de devam ediyor. Burcu Esmersoy, - Gümbet'te kaldığı otelin lüks teknesiyle denize açıldı. Burcu Esmersoy fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı… Esmersoy'un formda vücudu, şık ve bikinileriyle dikkat çekti. İki ay Bodrum'da kalacak olan Burcu " nasıl geçiyor?" sorusuna şu cevabı verdi: Sabahları 06.00'da kalkıp spora koşuyorum. Sonra kahvaltı yapıp, uzun uzun yüzüyorum. Akşam da yürüyüş yapıp günü tamamlıyorum. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel sunucu sık sık yapmayı da ihmal etmiyor. Takipçilerinin büyük bir hayranlıkla takip ettiği Esmersoy, bir birinden güzel pozlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. İşte Burcu'nun teknedeki ve sosyal medyadaki büyüleyici halleri…

Giriş Tarihi: 10.07.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 11:15
Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı! Teknede fırtına gibi esti!

tatiline 'de devam ediyor. Burcu Esmersoy, - Gümbet'te kaldığı otelin lüks teknesiyle denize açıldı. Burcu Esmersoy fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı… Esmersoy'un formda vücudu, şık ve bikinileriyle dikkat çekti. İki ay Bodrum'da kalacak olan Burcu " nasıl geçiyor?" sorusuna şu cevabı verdi: Sabahları 06.00'da kalkıp spora koşuyorum. Sonra kahvaltı yapıp, uzun uzun yüzüyorum. Akşam da yürüyüş yapıp günü tamamlıyorum. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel sunucu sık sık yapmayı da ihmal etmiyor. Takipçilerinin büyük bir hayranlıkla takip ettiği Esmersoy, bir birinden güzel pozlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. İşte Burcu'nun teknedeki ve sosyal medyadaki büyüleyici halleri…

Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı! Teknede fırtına gibi esti!

tatiline 'de devam ediyor. Esmersoy, - Gümbet'te kaldığı otelin lüks teknesiyle denize açıldı. Tüm bakışları yine üzerine topladı.

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Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı! Teknede fırtına gibi esti!

'un formda vücudu, şık ve bikinileriyle dikkat çekti.

Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı! Teknede fırtına gibi esti!

Posta'nın haberin göre; Neşesi de yerindeydi. Cep telefonundan kahkahalar atarak konuşmalar yaptı. Bu arada ziyaretine gelen arkadaşını teknede ağırladı.

Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı! Teknede fırtına gibi esti!

İki ay 'da kalacak olan Esmersoy " nasıl geçiyor?" sorusuna şu cevabı verdi:

Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı! Teknede fırtına gibi esti!

Sabahları 06.00'da kalkıp spora koşuyorum. Sonra kahvaltı yapıp, uzun uzun yüzüyorum.

Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı! Teknede fırtına gibi esti!

Akşam da yürüyüş yapıp günü tamamlıyorum. İşleri de aksatmıyorum. Toplantı ve çekimler için bazen günü birlik İstanbul'a gidip dönüyorum.

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