Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı! Teknede fırtına gibi esti!

Burcu Esmersoy tatiline Çeşme'de devam ediyor. Burcu Esmersoy, Bodrum- Gümbet'te kaldığı otelin lüks teknesiyle denize açıldı. Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı… Esmersoy'un formda vücudu, şık mayo ve bikinileriyle dikkat çekti. İki ay Bodrum'da kalacak olan Burcu "Tatil nasıl geçiyor?" sorusuna şu cevabı verdi: Sabahları 06.00'da kalkıp spora koşuyorum. Sonra kahvaltı yapıp, uzun uzun yüzüyorum. Akşam da yürüyüş yapıp günü tamamlıyorum. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel sunucu sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Takipçilerinin büyük bir hayranlıkla takip ettiği Esmersoy, bir birinden güzel pozlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. İşte Burcu'nun teknedeki ve sosyal medyadaki büyüleyici halleri…