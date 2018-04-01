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Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek

Sunucu sekiz aydır ile flört ediyor. Üç ay önce de sevgilisinin evine taşındı. Aşıklar geçen ay birbirlerinin aileleri ile tanışıp Mayıs'ta evleneceklerini müjdelemişlerdi.

Giriş Tarihi: 01.04.2018 15:48
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Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek
Burcu Esmersoy Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek

İlk evliliğini 2005'te İtalyan Massimo Cusimanı ile yapan bekarlığa veda partisini Yunan adası Mikonos'ta düzenleyecek.

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Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek
Burcu Esmersoy Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek

Mayıs'ın ilk haftası kız arkadaşlarıyla Mikonos'a gidip bir hafta doyasıya eğlenecek.

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Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek
Burcu Esmersoy Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek

Posta'nın haberine göre; İstanbul'a dönünce de ile evlenecek.

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Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek
Burcu Esmersoy Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek
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Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek
Burcu Esmersoy Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek
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Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek
Burcu Esmersoy Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek
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Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek
Burcu Esmersoy Mikonos'ta bekarlığa veda partisi düzenleyecek
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