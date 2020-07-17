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Haberler Galeri Burcu Esmersoy paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor… 'Selam bebek'

paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor… 'Selam bebek'

tatiline Çeşme'de devam ediyor. Burcu Esmersoy, Bodrum- Gümbet'te kaldığı otelin lüks teknesiyle denize açıldı. Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı… Esmersoy'un formda vücudu, şık ve bikinileriyle dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel sunucu sık sık yapmayı da ihmal etmiyor. Takipçilerinin büyük bir hayranlıkla takip ettiği Esmersoy, bir birinden güzel pozlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. İşte Burcu'nun sosyal medyadaki büyüleyici halleri…

Giriş Tarihi: 17.07.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 13:05
Burcu Esmersoy paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor… 'Selam bebek'

tatiline Çeşme'de devam ediyor. Burcu Esmersoy, Bodrum- Gümbet'te kaldığı otelin lüks teknesiyle denize açıldı. Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı… Esmersoy'un formda vücudu, şık ve bikinileriyle dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel sunucu sık sık yapmayı da ihmal etmiyor. Takipçilerinin büyük bir hayranlıkla takip ettiği Esmersoy, bir birinden güzel pozlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. İşte Burcu'nun sosyal medyadaki büyüleyici halleri…

Burcu Esmersoy paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor… 'Selam bebek'

Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; , Caresse a Luxery Collection Resort Hotel'de yapıyor.

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Burcu Esmersoy paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor… 'Selam bebek'

Ünlü sunucu, önceki gün tekne turu yaparak yorgunluk attı.

Burcu Esmersoy paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor… 'Selam bebek'

Esmersoy, günün ilerleyen saatlerinde ise 'Selam bebek' notuyla yeşil çiçekli elbisesiyle bir yaptı. Bu paylaşım büyük aldı.

Burcu Esmersoy paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor… 'Selam bebek'

, Bodrum tatiline devam ediyor. Güzel sunucu, çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Burcu Esmersoy paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor… 'Selam bebek'

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıkan , deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Burcu Esmersoy paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor… 'Selam bebek'

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esmersoy, paylaşımlarına her gün yenisini ekliyor.

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