Burcu Esmersoy paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor… 'Selam bebek'

Burcu Esmersoy tatiline Çeşme'de devam ediyor. Burcu Esmersoy, Bodrum- Gümbet'te kaldığı otelin lüks teknesiyle denize açıldı. Burcu Esmersoy kusursuz fiziğiyle tüm bakışları yine üzerine topladı… Esmersoy'un formda vücudu, şık mayo ve bikinileriyle dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel sunucu sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Takipçilerinin büyük bir hayranlıkla takip ettiği Esmersoy, bir birinden güzel pozlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. İşte Burcu'nun sosyal medyadaki büyüleyici halleri…