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Burcu Esmersoy tatilde aşkı buldu! Burcu Esmersoy'un sadece elini paylaştığı gizemli aşkı kim?
Şu sıralar deniz ve güneşin keyfini çıkaran Burcu Esmersoy yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya hesaplarından tatil paylaşımları yapmaya doymayan Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla olay olmuştu. Kısa bir süre önce Allan Hakko ile yollarını ayıran Burcu Esmersoy'un bikinili pozlarına "Kaybettiğine dönde bir bak" yorumları yağmıştı. Burcu Esmersoy hayranlarına Instagram story'sinde bir sürpriz yaptı. Burcu Esmersoy'un gönlünü İtalyan bir iş insanına kaptırdığı iddia edildi. Ünlü sunucu, son olarak Instagram hesabından pareosunun üzerinde duran bir erkek elini paylaştı. İşte Burcu Esmersoy'un yeni aşkı ile paylaşımı...
Giriş Tarihi: 18.07.2020
15:25
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
15:36
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