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Haberler Galeri Burcu Esmersoy tatilde aşkı buldu! Burcu Esmersoy'un sadece elini paylaştığı gizemli aşkı kim?

tatilde aşkı buldu! Burcu Esmersoy'un sadece elini paylaştığı gizemli aşkı kim?

Şu sıralar deniz ve güneşin keyfini çıkaran yeni bir aşka yelken açtı. hesaplarından yapmaya doymayan Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla olay olmuştu. Kısa bir süre önce Allan Hakko ile yollarını ayıran pozlarına "Kaybettiğine dönde bir bak" yorumları yağmıştı. Burcu Esmersoy hayranlarına story'sinde bir sürpriz yaptı. Burcu Esmersoy'un gönlünü İtalyan bir iş insanına kaptırdığı iddia edildi. Ünlü sunucu, son olarak Instagram hesabından pareosunun üzerinde duran bir erkek elini paylaştı. İşte ile paylaşımı...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 15:36
Burcu Esmersoy tatilde aşkı buldu! Burcu Esmersoy'un sadece elini paylaştığı gizemli aşkı kim?

Şu sıralar deniz ve güneşin keyfini çıkaran yeni bir aşka yelken açtı.

Burcu Esmersoy tatilde aşkı buldu! Burcu Esmersoy'un sadece elini paylaştığı gizemli aşkı kim?

hesaplarından yapmaya doymayan bikinili pozlarıyla olay olmuştu.

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Burcu Esmersoy tatilde aşkı buldu! Burcu Esmersoy'un sadece elini paylaştığı gizemli aşkı kim?

Kısa bir süre önce Allan Hakko ile yollarını ayıran 'un bikinili pozlarına "Kaybettiğine dön de bir bak" yorumları yağmıştı.

Burcu Esmersoy tatilde aşkı buldu! Burcu Esmersoy'un sadece elini paylaştığı gizemli aşkı kim?

hayranlarına 'story'sinde bir sürpriz yaptı.

Burcu Esmersoy tatilde aşkı buldu! Burcu Esmersoy'un sadece elini paylaştığı gizemli aşkı kim?

'un gönlünü İtalyan bir iş insanına kaptırdığı iddia edildi.

Burcu Esmersoy tatilde aşkı buldu! Burcu Esmersoy'un sadece elini paylaştığı gizemli aşkı kim?

Ünlü sunucu, son olarak hesabından pareosunun üzerinde duran bir erkek elini paylaştı. İşte 'un yeni aşkı ile paylaşımı...

Burcu Esmersoy tatilde aşkı buldu! Burcu Esmersoy'un sadece elini paylaştığı gizemli aşkı kim?
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