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  • Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşandı! Burcu Esmersoy hakkındaki gerçek şoke etti…

ve boşandı! Burcu Esmersoy hakkındaki gerçek şoke etti…

Ünlü sunucu ve Antalyalı iş adamı tek celsede boşandı. Magazin kulislerinde sık duyduğumuz isim Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin, 10 dakika süren duruşma çıkışı gülümseyerek adliyeden ayrılması dikkat çekti. Ünlü güzel , fiziği ve duruşuyla her zaman ön planda olmuştur. Ünlüler dünyasında yaşlarına çok şaşıracağınız oyuncular ve sanatçılar oldukça fazla. Bunlardan birisi de Burcu Esmersoy. İşte Burcu Esmersoy başta olmak üzere

Giriş Tarihi: 07.09.2019 19:14 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 19:42
Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşandı! Burcu Esmersoy hakkındaki gerçek şoke etti…

Türk televizyon sunucusu ve oyuncusu , ile anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin boşanması sosyal medya gündeminde en çok merak edilenler arasına girdi. Yaklaşık 1 senelik evliliklerini bitirme kararı alan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, 'fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı. Şu sıralar youtube platformunda çektiği videolarla ön planda olan Burcu Esmersoy'un yaşı, fiziği ve duruşu her zaman dikkat çekmiştir. Ünlüler dünyasında kimisi makyajla kimisi kişisel bakımla olduğundan genç görünüyor. Burcu Esmersoy ise bakımlı ve sportif halleriyle adeta görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Burcu Esmersoy başta olmak üzere

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşandı! Burcu Esmersoy hakkındaki gerçek şoke etti…

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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşandı! Burcu Esmersoy hakkındaki gerçek şoke etti…

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