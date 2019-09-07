Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşandı! Burcu Esmersoy hakkındaki gerçek şoke etti…

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ve Antalyalı iş adamı Berk Suyabatmaz tek celsede boşandı. Magazin kulislerinde sık duyduğumuz isim Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin, 10 dakika süren duruşma çıkışı gülümseyerek adliyeden ayrılması dikkat çekti. Ünlü güzel Burcu Esmersoy yaşı, fiziği ve duruşuyla her zaman ön planda olmuştur. Ünlüler dünyasında yaşlarına çok şaşıracağınız oyuncular ve sanatçılar oldukça fazla. Bunlardan birisi de Burcu Esmersoy. İşte Burcu Esmersoy başta olmak üzere ünlülerin yaşları…