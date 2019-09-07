Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşandı! Burcu Esmersoy hakkındaki gerçek şoke etti…

Türk televizyon sunucusu ve oyuncusu Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin boşanması sosyal medya gündeminde en çok merak edilenler arasına girdi. Yaklaşık 1 senelik evliliklerini bitirme kararı alan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, 'fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı. Şu sıralar youtube platformunda çektiği videolarla ön planda olan Burcu Esmersoy'un yaşı, fiziği ve duruşu her zaman dikkat çekmiştir. Ünlüler dünyasında kimisi makyajla kimisi kişisel bakımla olduğundan genç görünüyor. Burcu Esmersoy ise bakımlı ve sportif halleriyle adeta görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Burcu Esmersoy başta olmak üzere ünlülerin yaşları…