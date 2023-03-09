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Haberler Galeri Burcu Esmersoy'dan güzel haber! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 14:08

Burcu Esmersoy'dan güzel haber! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Aşk itirafıyla gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırtmıştı. Burcu Esmersoy, nikâh masasına oturuyor. İşte Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in düğün hazırlıklarının detayları…

Burcu Esmersoy’dan güzel haber! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nazım Akmandil, düğün için otel engeline takılmıştı. Nazım Akmandil'le evlilik hazırlığında olan Burcu Esmersoy, düğünü İtalya'da yapacak. Ünlü sunucu 1 Nisan'da Portofino'da nikah masasına oturacak.

Burcu Esmersoy’dan güzel haber! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

1 yıldır aşk yaşayan Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğün için otel engeline takılmıştı.

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Burcu Esmersoy’dan güzel haber! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Esmersoy, "Otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mail attılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.

Burcu Esmersoy’dan güzel haber! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Magazin D'nin haberine göre; Sevgilisi Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğünü de İtalya'da yapacak. Çift 1 Nisan'da İtalya-Portofino'da nikah masasına oturacak.

Burcu Esmersoy’dan güzel haber! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

İSTEDİĞİ OTELDEN GERİ DÖNÜŞ OLDU

Burcu Esmersoy daha önce düğün tarihiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "İtalya'da bir otelde düğün yapılmıştı, mekânı çok beğenmiştim. 'Burada mı evlensek' demiştim. Otelden '2023'te görüşelim' diye mail geldi. Otel dolu. Biz de 'Düğününü iptal eden olursa bize Haber verin' dedik, bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum. Görüşmelerimiz sürüyor."

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