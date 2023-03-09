Burcu Esmersoy’dan güzel haber! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

İSTEDİĞİ OTELDEN GERİ DÖNÜŞ OLDU

Burcu Esmersoy daha önce düğün tarihiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "İtalya'da bir otelde düğün yapılmıştı, mekânı çok beğenmiştim. 'Burada mı evlensek' demiştim. Otelden '2023'te görüşelim' diye mail geldi. Otel dolu. Biz de 'Düğününü iptal eden olursa bize Haber verin' dedik, bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum. Görüşmelerimiz sürüyor."