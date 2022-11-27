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Haberler Galeri Burcu Esmersoy'dan mutlu haber geldi! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!
Giriş Tarihi: 27.11.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 13:23

Burcu Esmersoy'dan mutlu haber geldi! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Aşk itirafıyla gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırtmıştı. Burcu Esmersoy, nikâh masasına oturuyor. İşte Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in düğün hazırlıklarının detayları…

Burcu Esmersoy’dan mutlu haber geldi! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nazım Akmandil, düğün için otel engeline takılmıştı. Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil cephesinden güzel haber geldi. Ünlü çift, Eylül 2023'te nikah masasına oturacak.

Burcu Esmersoy’dan mutlu haber geldi! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

1 yıldır aşk yaşayan Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğün için otel engeline takılmıştı.

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Burcu Esmersoy’dan mutlu haber geldi! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

Esmersoy, "Otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mail attılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.

Burcu Esmersoy’dan mutlu haber geldi! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

BURCU ESMERSOY İLE NAZIM AKMANDİL 2023'TE EVLENİYOR

Nihayet çiftin tarihi belli oldu. Esmersoy ve Akmandil Eylül 2023'te nikah masasına oturacak. Çift kaporayı ödeyip, günü nikah için kapattı.

Burcu Esmersoy’dan mutlu haber geldi! Düğün tarihi belli oldu! 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile evleniyor!

NE OLMUŞTU?

Burcu Esmersoy, üçüncü evliliğine hazırlanıyor. Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile evlilik kararı aldı. Düğünü İtalya'daki bir otelde yapacaktı.

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