Giriş Tarihi: 04.09.2021 09:23Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 09:24
Burcu Esmersoy'dan yıllar sonra gelen itiraf: Düğünde bütün parayı dansöze takınca eve dönmek için borç aldım!
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Burcu Esmersoy, paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Güzellik yarışmasıyla ekranlara adım atan Esmersoy, samimi açıklamalarda bulundu. Cömert biri olduğunu söyleyen ünlü sunucu, bu konuda eğlenceli bir anısını da paylaştı. İşte Burcu Esmersoy'un dikkat çeken o itirafları...