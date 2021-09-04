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Haberler Galeri Burcu Esmersoy'dan yıllar sonra gelen itiraf: Düğünde bütün parayı dansöze takınca eve dönmek için borç aldım!
Giriş Tarihi: 04.09.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 09:24

Burcu Esmersoy'dan yıllar sonra gelen itiraf: Düğünde bütün parayı dansöze takınca eve dönmek için borç aldım!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Burcu Esmersoy, paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor. Güzellik yarışmasıyla ekranlara adım atan Esmersoy, samimi açıklamalarda bulundu. Cömert biri olduğunu söyleyen ünlü sunucu, bu konuda eğlenceli bir anısını da paylaştı. İşte Burcu Esmersoy'un dikkat çeken o itirafları...

MERVE YURTYAPAN
Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen itiraf: Düğünde bütün parayı dansöze takınca eve dönmek için borç aldım!

Burcu Esmersoy, 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla ekranlara adım attı. Yarışmada 'Miss International' seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve 'Dostluk Güzeli' tacını aldı. Esmersoy'un ardından sunuculuk ve oyunculuk macerası başladı. Spor spikerliğinde elde ettiği başarıyla ekranların aranılan yüzü olan Esmersoy, daha sonra birçok projede adından söz ettirdi.

Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen itiraf: Düğünde bütün parayı dansöze takınca eve dönmek için borç aldım!

KENDİMİ KEŞFETTİM

Esmersoy, 2000 yılından itibaren hiç düşmeyen bir ivmeyle başarılarına başarı kattı. Artık çalışma düzenini organize ettiğini belirten ünlü sunucu, "Kendime çok güzel bir hayat kurdum. Eskiden 7-24 çalışırdım. Arkadaşlarıma da kendime de vakit ayıramıyordum. Şu anda bulunduğum halden çok mutluyum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya devam ediyorum. Bununla da gurur duyuyorum" diyor.

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Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen itiraf: Düğünde bütün parayı dansöze takınca eve dönmek için borç aldım!

Spor spikerliği yaptığı dönemde henüz kendisini çok keşfetmediğini de belirten güzel sunucu, zaman ilerledikçe diğer yönlerinin de farkına vardığını söylüyor:

Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen itiraf: Düğünde bütün parayı dansöze takınca eve dönmek için borç aldım!

"Spor spikerliğinden geldiğim için eskiden kendimi çok kadınsı bulmuyordum. Daha sonra kendimi tanıyıp bu özelliklerimi ön plana çıkarmaya başladım."

Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen itiraf: Düğünde bütün parayı dansöze takınca eve dönmek için borç aldım!

Cömert biri olmasının yıllardır değişmeyen en belirgin özelliği olduğunu da belirten Esmersoy, bu konuda eğlenceli bir anısını da paylaştı:

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