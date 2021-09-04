Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen itiraf: Düğünde bütün parayı dansöze takınca eve dönmek için borç aldım!

KENDİMİ KEŞFETTİM

Esmersoy, 2000 yılından itibaren hiç düşmeyen bir ivmeyle başarılarına başarı kattı. Artık çalışma düzenini organize ettiğini belirten ünlü sunucu, "Kendime çok güzel bir hayat kurdum. Eskiden 7-24 çalışırdım. Arkadaşlarıma da kendime de vakit ayıramıyordum. Şu anda bulunduğum halden çok mutluyum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya devam ediyorum. Bununla da gurur duyuyorum" diyor.