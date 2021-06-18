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Haberler Galeri Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 18.06.2021 06:25 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 06:28

’un evi görenleri büyüledi! evi sosyal medyada gündem oldu

sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Burcu Esmersoy'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük alıyor. Her yaptığı olay olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, bu kez de takipçileriyle 'daki evini paylaştı. 'da 4 milyon takipçisi olan 44 yaşındaki güzel sunucunun evini görenler hayran kaldı. Burcu Esmersoy'un, takipçileri ünlü sunucunun paylaşımına beğeni yağdırdı. İşte merak edenler için Burcu Esmersoy'un , evi …

Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

Ünlü sunucu ve model , 'daki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Güzel sunucu Burcu Esmersoy evinden görüntü paylaştı.

Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

, 1990'lı yılların sonundan beri Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri. 1997'de katıldığı güzellik yarışmasında aldığı dereceyle tanınmaya başlayan ünlü isim, sonrasında on parmağında on marifet birine dönüştü.

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Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

Turizm İşletmeciliği bölümünü bitiren , bu konuda ABD'de de eğitim aldıktan sonra televizyon kanallarında yapımcılık ve sunuculuk yapmaya başladı.

Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

Asıl ününü ise spor programları ve muhabirlik deneyimiyle kazandı. Ama orada da çok kalmadı.

Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

Kısa süreli oyunculuk deneyimlerinin ardından bu kez çok izlenen televizyon programlarının sunuculuğuna geçti.

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