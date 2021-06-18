Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

Burcu Esmersoy sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Burcu Esmersoy'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, bu kez de takipçileriyle Bodrum'daki deniz manzaralı evini paylaştı. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan 44 yaşındaki güzel sunucunun evini görenler hayran kaldı. Burcu Esmersoy'un, takipçileri ünlü sunucunun paylaşımına beğeni yağdırdı. İşte merak edenler için Burcu Esmersoy'un süper lüks, göz kamaştıran evi …