Burcu Esmersoy’un günlük kazancı ortaya çıktı! 1 ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy servetine servet kattı!

Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:35

Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunan, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Burcu Esmersoy, paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Son günlerde özel hayatıyla da adından söz ettiren Burcu Esmersoy, 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra geçtiğimiz günlerde kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şimdilerde evlilik haberleriyle gündemde olan Esmersoy'un, son olarak günlük kazancı ortaya çıktı. 1 ay içinde tam 7 markayla anlaşma sağlayan Burcu Esmersoy, elde ettiği kazanç ile dudak uçuklattı! İşte tüm detaylar...