Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Burcu Esmersoy'un günlük kazancı ortaya çıktı! 1 ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy servetine servet kattı!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:35

Burcu Esmersoy'un günlük kazancı ortaya çıktı! 1 ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy servetine servet kattı!

Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunan, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Burcu Esmersoy, paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Son günlerde özel hayatıyla da adından söz ettiren Burcu Esmersoy, 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra geçtiğimiz günlerde kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şimdilerde evlilik haberleriyle gündemde olan Esmersoy'un, son olarak günlük kazancı ortaya çıktı. 1 ay içinde tam 7 markayla anlaşma sağlayan Burcu Esmersoy, elde ettiği kazanç ile dudak uçuklattı! İşte tüm detaylar...

Burcu Esmersoy’un günlük kazancı ortaya çıktı! 1 ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy servetine servet kattı!

2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, özel hayatındaki gelişmeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Burcu Esmersoy’un günlük kazancı ortaya çıktı! 1 ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy servetine servet kattı!

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile aşk yaşamaya başlayan Esmersoy, sevgilisiyle dünyaevine girmek için de gün sayıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Burcu Esmersoy’un günlük kazancı ortaya çıktı! 1 ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy servetine servet kattı!

Nazım Akmandil ile yaz sonu nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, son olarak günlük kazancıyla gündem oldu.

Burcu Esmersoy’un günlük kazancı ortaya çıktı! 1 ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy servetine servet kattı!

Rol aldığı reklamlar, yaptığı iş birlikleri ve sosyal medya sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Burcu Esmersoy, adeta bir holdinge dönüştü. Bununla da kalmayan Burcu Esmersoy, 4.1 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabını da adeta 'darphaneye' çevirdi.

Burcu Esmersoy’un günlük kazancı ortaya çıktı! 1 ayda 7 markayla anlaşan Burcu Esmersoy servetine servet kattı!

Sadece Mayıs ayı içerisinde bir parfüm ile pırlanta markasının yüzü olan güzel sunucu, ünlü bir moda firması için de özel koleksiyon hazırladı.

SON DAKİKA