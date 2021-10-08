Giriş Tarihi: 08.10.2021 10:33Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 10:41
Burcu Özberk göğüs dekolteli elbisesi ile sosyal medyayı yıktı geçti! Burcu Özberk'in cesur paylaşımı çok konuşuldu!
Başarılı oyunculuğuyla son dönemin en popüler ünlüleri arasında yer alan Burcu Özberk, güzelliğiyle de hayranlarının beğenisini topluyor. Instagram'da 8 milyona yakın takipçisi bulunan Özberk, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak güzel oyuncu, sosyal medya hesabından cesur bir paylaşımda bulundu. Göğüs dekolteli elbisesi ile dikkat çeken Burcu Özberk, kısa zamanda yüz binlerce beğeni aldı. İşte Burcu Özberk'in göz kamaştıran o paylaşımı...