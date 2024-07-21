Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Burcu Özberk'ten siyah bikinisi ile havuz pozları geldi! Güzelliğiyle baş döndüren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı...
Giriş Tarihi: 21.07.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 07:47

Burcu Özberk'ten siyah bikinisi ile havuz pozları geldi! Güzelliğiyle baş döndüren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı...

Yer aldığı dizilerle adından söz ettiren 34 yaşındaki Burcu Özberk oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyada 10.2 milyon kişinin takip ettiği güzel yıldız Burcu Özberk şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Burcu Özberk son olarak sosyal medya hesabından havuz paylaşımında bulundu. Siyah bikinisi ile güzelliğine güzellik katan Burcu Özberk'e havuzda köpeği de eşlik etti. İşte Burcu Özberk'in siyah bikinisi ile havuz pozları...

Burcu Özberk’ten siyah bikinisi ile havuz pozları geldi! Güzelliğiyle baş döndüren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı...

Burcu yine yaptı yapacağını! Güzel oyuncu Burcu Özberk bikinili pozları ile yaktı geçti...

Burcu Özberk’ten siyah bikinisi ile havuz pozları geldi! Güzelliğiyle baş döndüren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı...

Tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Burcu Özberk hafta sonunu köpeğiyle havuz keyfi yaparak geçirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Burcu Özberk’ten siyah bikinisi ile havuz pozları geldi! Güzelliğiyle baş döndüren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı...

Daha önce tekne pozlarıyla beğeni toplayan güzel siyah bikinisi ile nefes kesti...

Burcu Özberk’ten siyah bikinisi ile havuz pozları geldi! Güzelliğiyle baş döndüren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı...

Yer aldığı dizilerle adından söz ettiren 34 yaşındaki Burcu Özberk oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Burcu Özberk’ten siyah bikinisi ile havuz pozları geldi! Güzelliğiyle baş döndüren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı...

İşte Burcu Özberk'in siyah bikinisi ile havuz pozları...

SON DAKİKA