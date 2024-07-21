Giriş Tarihi: 21.07.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
07:47
Burcu Özberk'ten siyah bikinisi ile havuz pozları geldi! Güzelliğiyle baş döndüren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı...
Yer aldığı dizilerle adından söz ettiren 34 yaşındaki Burcu Özberk oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyada 10.2 milyon kişinin takip ettiği güzel yıldız Burcu Özberk şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Burcu Özberk son olarak sosyal medya hesabından havuz paylaşımında bulundu. Siyah bikinisi ile güzelliğine güzellik katan Burcu Özberk'e havuzda köpeği de eşlik etti. İşte Burcu Özberk'in siyah bikinisi ile havuz pozları...