Giriş Tarihi: 26.05.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 14:51

‘Bursa Bülbülü’ ile setlere dönen Ata Demirer günden güne eriyor! Ünlü komedyen bakın kaç kilo verdi!

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. 49 yaşındaki Ata Demirer, şimdilerde yeni filmi için kolları sıvadı. Ata Demirer, yeni filmi "Bursa Bülbülü"nün çekimlerine Erdek'te başladı. Oyuncu, setten ilk karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaz aylarında su altından paylaşımlarıyla büyük ilgi gören sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in bu kez verdiği kilolar dikkat çekti. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti. Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer'in son hali hayranlarını şaşırtırken ünlü komedyenden açıklama geldi. İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…