Giriş Tarihi: 12.01.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 14:57

‘Bursa Bülbülü’nün yıldızı Ata Demirer her geçen gün eriyor! Ünlü komedyen bakın kaç kilo verdi!

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. 49 yaşındaki Ata Demirer, şimdilerde yeni filmi ile gündemde. Bursa Bülbülü 13 Ocak 'ta Disney + 'ta izleyici ile buluşuyor. Ata Demirer, yeni filmi "Bursa Bülbülü"nün çekimlerini Erdek'te yapmıştı. Oyuncu, setten ilk karelerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son olarak ise filminin galasından paylaşım yapan sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in bu kez verdiği kilolar dikkat çekti. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti. Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer'in son hali ile şaşırttı. İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…