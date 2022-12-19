Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Buse Varol "Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti" demişti... Alişan kardeş hasretini haykırdı: Eksiğim Selçuk sensiz hep eksik...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:43

Buse Varol "Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti" demişti... Alişan kardeş hasretini haykırdı: Eksiğim Selçuk sensiz hep eksik...

Buse Varol, eşi Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettiği dönemi ve sonrasını anlatırken gözyaşlarını boğulmuştu. Buse Varol, "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum." sözleriyle eşinin acısını tarif etmişti. Koronavirüs nedeni ile kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'a özlemi dinmeyen Alişan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine hüzne bağdu... İşte Alişan'ın duygulandıran kardeşi paylaşımı...

Buse Varol Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti demişti... Alişan kardeş hasretini haykırdı: Eksiğim Selçuk sensiz hep eksik...

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümüyle büyük bir acı yaşayan Alişan'ın kardeş hasreti dinmiyor.

Buse Varol Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti demişti... Alişan kardeş hasretini haykırdı: Eksiğim Selçuk sensiz hep eksik...

Ünlü şarkıcıdan bugün yürekleri paramparça eden yeni paylaşım geldi. Selçuk Tektaş ile çektidiği bir karesini paylaşan Alişan'ın duygu yüklü sözleri hüzünlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Buse Varol Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti demişti... Alişan kardeş hasretini haykırdı: Eksiğim Selçuk sensiz hep eksik...

Buse Varol, eşi Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettiği dönemi ve sonrasını anlatırken gözyaşlarını boğulmuştu. Buse Varol, "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum." sözleriyle eşinin acısını tarif etmişti.

Buse Varol Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti demişti... Alişan kardeş hasretini haykırdı: Eksiğim Selçuk sensiz hep eksik...

Koronavirüs nedeni ile kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'a özlemi dinmeyen Alişan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine hüzne bağdu... İşte Alişan'ın duygulandıran kardeşi paylaşımı...

Buse Varol Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti demişti... Alişan kardeş hasretini haykırdı: Eksiğim Selçuk sensiz hep eksik...

"CANIMIN PARÇASI"

Kardeşinin acısıyla kahrolan Alişan özlemini dile getirdi:

Çok özledim çok.. Bir sene daha bitecek sensiz..Alışmadım, alışamıyorum…Yaşıyorum, nefes alıyorum, çalışıyorum, ayakta duruyorum, durmaya çalışıyorum ama eksiğim Selçuk sensiz hep eksiğim..

SON DAKİKA