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ile ’ın kızları minik tüm şirinliğiyle ilgi odağı oldu! Anne kızın pozu sosyal medyada olay oldu!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan ve kızı 'i kucağına alan güzel oyuncu 'dan yeni geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Buse Varol son paylaşımını kızı Eliz ile yaptı. Buse Varol kızının fotoğrafını ' Eliz'im…' notuyla paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok takipçi 'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 31.03.2021 07:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 07:16
Buse Varol ile Alişan’ın kızları minik Eliz tüm şirinliğiyle ilgi odağı oldu! Anne kızın pozu sosyal medyada olay oldu!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan ve kızı 'i kucağına alan oyuncu 'dan yeni geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile Buse Varol çifti aile saadetlerini sevenleriyle paylaşmaya devam ediyorlar.

Buse Varol ile Alişan’ın kızları minik Eliz tüm şirinliğiyle ilgi odağı oldu! Anne kızın pozu sosyal medyada olay oldu!

, bir buçuk ay önce kucağına aldığı kızı bebek ile yeni fotoğraf paylaştı.

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Buse Varol ile Alişan’ın kızları minik Eliz tüm şirinliğiyle ilgi odağı oldu! Anne kızın pozu sosyal medyada olay oldu!

kızının fotoğrafını ' 'im…' notuyla paylaştı.

Buse Varol ile Alişan’ın kızları minik Eliz tüm şirinliğiyle ilgi odağı oldu! Anne kızın pozu sosyal medyada olay oldu!

Sosyal medyada ' babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı.

Buse Varol ile Alişan’ın kızları minik Eliz tüm şirinliğiyle ilgi odağı oldu! Anne kızın pozu sosyal medyada olay oldu!

Birçok takipçi minik 'in annesi 'un kopyası olduğunu yazdı.

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