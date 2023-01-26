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Haberler Galeri Buse Varol'u üzen haber! Kalp krizi tatilde yakaladı! Demet Akalın sosyal medyadan duyurdu!
Giriş Tarihi: 26.01.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 10:27

Buse Varol'u üzen haber! Kalp krizi tatilde yakaladı! Demet Akalın sosyal medyadan duyurdu!

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'un babasından kötü haber geldi. Kıbrıs'ta tatilde olan Varol ailesinin mutluluğu yarım kaldı. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Demet Akalın yakın dostu Buse Varol'un babası Ramis Varol'un kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Alişan'ın eşi Buse Varol'un babası için geçmiş olsun mesajları yağdı. Buse Varol'un babası Ramis Varol'un sağlık durumu merak konusu oldu... İşte ayrıntılar...

Buse Varol’u üzen haber! Kalp krizi tatilde yakaladı! Demet Akalın sosyal medyadan duyurdu!

Buse Varol'un tatili kötü bitti! Son olarak Kıbrıs'ta ailesi ile vakit geçiren Buse Varol'un babasından üzen haber geldi.

Buse Varol’u üzen haber! Kalp krizi tatilde yakaladı! Demet Akalın sosyal medyadan duyurdu!

Kıbrıs'ta tatilde olan Varol ailesinin mutluluğu yarım kaldı.

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Buse Varol’u üzen haber! Kalp krizi tatilde yakaladı! Demet Akalın sosyal medyadan duyurdu!

Alişan'ın eşi Buse Varol'un babası Ramis Varol'un Kıbrıs tatilinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Buse Varol’u üzen haber! Kalp krizi tatilde yakaladı! Demet Akalın sosyal medyadan duyurdu!

Ramis Varol'ın ambulans uçak ile Türkiye'ye getirileceği de öğrenilenler arasında.

Buse Varol’u üzen haber! Kalp krizi tatilde yakaladı! Demet Akalın sosyal medyadan duyurdu!

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Demet Akalın yakın dostu Buse Varol'un babası Ramis Varol'un kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Alişan'ın eşi Buse Varol'un babası için geçmiş olsun mesajları yağdı.

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