Giriş Tarihi: 26.01.2023 10:20
Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
10:27
Buse Varol'u üzen haber! Kalp krizi tatilde yakaladı! Demet Akalın sosyal medyadan duyurdu!
Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol'un babasından kötü haber geldi. Kıbrıs'ta tatilde olan Varol ailesinin mutluluğu yarım kaldı. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Demet Akalın yakın dostu Buse Varol'un babası Ramis Varol'un kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Alişan'ın eşi Buse Varol'un babası için geçmiş olsun mesajları yağdı. Buse Varol'un babası Ramis Varol'un sağlık durumu merak konusu oldu... İşte ayrıntılar...