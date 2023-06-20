Buse Varol’un kardeşinin mutlu günü! Verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Buse Varol, erkek kardeşi Kaan Varol'un mutlu gününü takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki de çocuğu bulunan çift aile hayatlarına olan düşkünlükleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Alişan ile Buse Varol son olarak güzel oyuncunun kardeşi Kaan Varol'un nişanında biraraya geldi. Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'un düğününden peş peşe paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol, mavi vücudunu saran elbisesi ile geceye damga vurdu. İşte Buse Varol'un kardeşinin düğününden kareler…