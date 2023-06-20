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Haberler Galeri Buse Varol’un kardeşinin mutlu günü! Verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!
Giriş Tarihi: 20.06.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 13:57

Buse Varol’un kardeşinin mutlu günü! Verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Buse Varol, erkek kardeşi Kaan Varol'un mutlu gününü takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki de çocuğu bulunan çift aile hayatlarına olan düşkünlükleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Alişan ile Buse Varol son olarak güzel oyuncunun kardeşi Kaan Varol'un nişanında biraraya geldi. Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'un düğününden peş peşe paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol, mavi vücudunu saran elbisesi ile geceye damga vurdu. İşte Buse Varol'un kardeşinin düğününden kareler…

Buse Varol’un kardeşinin mutlu günü! Verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Ünlü oyuncu Buse Varol, Alişan ile 2018 yılında dünya evine girmişti. İkili, mutluluklarını ise kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı. Buse Varol, erkek kardeşi Kaan Varol'un mutlu gününde yalnız bırakmadı. Buse Varol sosyal medyadan ardı ardına paylaşımlar yaptı. Buse Varol, kardeşi Kaan Varol ve eşiyle yaptığı paylaşıma 'Benim canlarım bir ömür mutlu olun, sevgi ve saygıyla' notu da eklemeyi ihmal etmedi.

Buse Varol’un kardeşinin mutlu günü! Verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol'un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü.

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Buse Varol’un kardeşinin mutlu günü! Verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Aşk pozları ile düşman çatlatan Alişan ile Buse Varol güzel oyuncunun kardeşi Kaan Varol'un nişanında biraraya gelmişti.

Buse Varol’un kardeşinin mutlu günü! Verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Buse Varol'un kardeşinin nişan kurdelesini Alişan kesmişti.

Buse Varol’un kardeşinin mutlu günü! Verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol güzelliğiyle geceye damga vurdu!

Sosyal medya hesabından nişan töreninden kareler paylaşan Buse Varol güzelliği ve şıklığıyla tam not almıştdı.

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