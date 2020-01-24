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Büyüdü 'nin en güzeli oldu... O şimdi çok ünlü!

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor. Babasının omuzunda gülümseyerek objektife poz veren bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki kişi, ve Avrupa güzeli… Ünlü manken, babasının ölüm yıl dönümünde paylaştığı bu fotoğrafın altına "26 yıldır sensiz..." notunu düştü. Güzel manken paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Peki fotoğraftaki bu çocuk sizce kim? İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 14:51
Büyüdü Türkiye'nin en güzeli oldu... O şimdi çok ünlü!

Dizi, film ve birçok projeyle hayatımıza giren ünlülerin çocukluk hallerini daha önce gördünüz mü? İşte sizler için derlediğimiz, ünlülerin çocukluk halleri...

Büyüdü Türkiye'nin en güzeli oldu... O şimdi çok ünlü!

KIVANÇ TATLITUĞ

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Büyüdü Türkiye'nin en güzeli oldu... O şimdi çok ünlü!
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ANGELINA JOLIE

Büyüdü Türkiye'nin en güzeli oldu... O şimdi çok ünlü!
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NEHİR ERDOĞAN

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