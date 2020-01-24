Büyüdü Türkiye'nin en güzeli oldu... O şimdi çok ünlü!

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor. Babasının omuzunda gülümseyerek objektife poz veren bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki kişi, Türkiye ve Avrupa güzeli… Ünlü manken, babasının ölüm yıl dönümünde paylaştığı bu fotoğrafın altına "26 yıldır sensiz..." notunu düştü. Güzel manken sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Peki fotoğraftaki bu çocuk sizce kim? İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları...