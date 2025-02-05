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Haberler Galeri Büyük aşk sona mı erdi? Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi fenomen Sibil Çetinkaya Amerika’ya gitti! Paylaşımları dikkat çekti: Ruhunu uçak moduna almak…
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:41

Büyük aşk sona mı erdi? Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi fenomen Sibil Çetinkaya Amerika’ya gitti! Paylaşımları dikkat çekti: Ruhunu uçak moduna almak…

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, bir süredir birliktelik yaşıyor. Evlenmesine kesin gözüyle bakılan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. Birbirlerinin hiçbir paylaşımını beğenmeyen çift hakkında ayrılık dedikoduları çıktı. Sibil Çetinkaya'nın Şükrü Özyıldız'dan ayrılıp annesi ve kız kardeşiyle birlikte Amerika tatiline çıktığı ve anlamlı paylaşımlar yaptığı görüldü. Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın büyük aşkı sona mı erdi? İşte tüm detaylar!

Büyük aşk sona mı erdi? Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi fenomen Sibil Çetinkaya Amerika’ya gitti! Paylaşımları dikkat çekti: Ruhunu uçak moduna almak…

Bir yılı aşkın süredir birlikte olan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın evlenmesine kesin gözüyle bakılırken çiftten şaşırtan bir haber geldi.

Büyük aşk sona mı erdi? Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi fenomen Sibil Çetinkaya Amerika’ya gitti! Paylaşımları dikkat çekti: Ruhunu uçak moduna almak…

AYRILIK İDDİALARINI KUVVETLENDİREN HAMLELER!

Şükrü Özyıldız'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Sibil Çetinkaya, yaptığı paylaşımlar ve çiftin birbirlerinin paylaşımlarını beğenip yorum yapmaması ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

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Büyük aşk sona mı erdi? Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi fenomen Sibil Çetinkaya Amerika’ya gitti! Paylaşımları dikkat çekti: Ruhunu uçak moduna almak…

"EVLİLİK KRİZE Mİ NEDEN OLDU?"

Yaşananlardan sonra takipçiler, 'evlilik mi krize neden oldu' sorusunu sordu.

Büyük aşk sona mı erdi? Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi fenomen Sibil Çetinkaya Amerika’ya gitti! Paylaşımları dikkat çekti: Ruhunu uçak moduna almak…

'OYUNCU EVLİLİK KONUSUNDA KARARSIZ!'

Ortaya atılan iddialar ise; Sibil Çetinkaya'nın evlilik istediği ancak Şükrü Özyıldız'ın bu konuda net olmaması ayrılığı getirdiği yönünde.

Büyük aşk sona mı erdi? Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi fenomen Sibil Çetinkaya Amerika’ya gitti! Paylaşımları dikkat çekti: Ruhunu uçak moduna almak…

DEDİKODULARDAN KAÇTI! PILINI PIRTINI TOPLAYIP AMERİKA'YA GİTTİ

Çiftin ayrılığı sonrası Sibil Çetinkaya, annesi ve kız kardeşini de alarak Amerika'nın yolunu tuttu.

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