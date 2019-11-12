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  • Çağatay Ulusoy sosyal medyayı salladı! Çağatay Ulusoy’un bu hali bildiğiniz gibi değil!

sosyal medyayı salladı! Çağatay Ulusoy’un bu hali bildiğiniz gibi değil!

Son olarak Hakan Muhafız dizisinde rol alan ünlü oyuncu 'un son hali hayranlarını şoke etti. Bir hayli kilo aldığı görülen Çağatay Ulusoy'un kilolu halini sevenleri hiç beğenmedi. Fotoğrafı gören takipçiler, "Kilo yakışmamış. Bir an önce zayıflamalısın." yorumunda bulundu. Son olarak Hakan Muhafız dizisinde hayranlarının karışına çıkan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni bir proje için kolları sıvadı. Yeni filminin, hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek olan Ulusoy, şimdiden mekanları gezmeye başladı. Film çekimleri için Kırklareli'ne giden oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Bir hayli kilo aldığı görülen Çağatay Ulusoy'un yeni rolü için mi bu hale geldiği merak konusu oldu. Kaslı vücudu ve yakışıklılığıyla büyük beğeni kazanan oyuncunun kilolu hali sosyal medyadan paylaşıldı. Çağatay Ulusoy'un kilolu halini beğenmeyen takipçileri zayıflaması gerektiğini dile getirdi. Ünlü oyuncunun fotoğrafını gören bazı takipçileri ise 'Rol için mi kilo aldı?' sorusunu sordu. Sizin için derlediğimiz zayıflayan ve kilo alan ünlüler...

Giriş Tarihi: 12.11.2019 07:51 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 08:03
Çağatay Ulusoy sosyal medyayı salladı! Çağatay Ulusoy’un bu hali bildiğiniz gibi değil!

Film çekimleri için Kırklareli'ne giden 'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Film çekimleri için Kırklareli'ne giden Çağatay Ulusoy'un hayli kilo aldığını görenler "Rolün için mi kilo aldın?" diye sordu. "Adını Feriha Koydum" adlı diziyle adını duyuran ve yakışıklılığıyla genç kızların beğenisini kazanan ünlü oyuncunun yeni film hazırlıkları devam ediyor. Yeni filminin hem yönetmenliğini yapacak hem de başrolünde oynayacak olan Çağatay Ulusoy'un bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu yaz aylarında saçlarını kazıtmış ve fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. İşte kilolarıyla gündem olan ünlü isimler…

Çağatay Ulusoy sosyal medyayı salladı! Çağatay Ulusoy’un bu hali bildiğiniz gibi değil!

Yeşim Ceren Bozoğlu

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Çağatay Ulusoy sosyal medyayı salladı! Çağatay Ulusoy’un bu hali bildiğiniz gibi değil!

Yeşim Ceren Bozoğlu

(20 kilo verdi)

Çağatay Ulusoy sosyal medyayı salladı! Çağatay Ulusoy’un bu hali bildiğiniz gibi değil!

Cengiz Kurtoğlu

Çağatay Ulusoy sosyal medyayı salladı! Çağatay Ulusoy’un bu hali bildiğiniz gibi değil!

Cengiz Kurtoğlu

(41 kilo verdi)

Çağatay Ulusoy sosyal medyayı salladı! Çağatay Ulusoy’un bu hali bildiğiniz gibi değil!

Pelin Öztekin

Çağatay Ulusoy sosyal medyayı salladı! Çağatay Ulusoy’un bu hali bildiğiniz gibi değil!

Pelin Öztekin

(90 kilo verdi)

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