Çağatay Ulusoy sosyal medyayı salladı! Çağatay Ulusoy’un bu hali bildiğiniz gibi değil!

Son olarak Hakan Muhafız dizisinde rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali hayranlarını şoke etti. Bir hayli kilo aldığı görülen Çağatay Ulusoy'un kilolu halini sevenleri hiç beğenmedi. Fotoğrafı gören takipçiler, "Kilo yakışmamış. Bir an önce zayıflamalısın." yorumunda bulundu. Son olarak Hakan Muhafız dizisinde hayranlarının karışına çıkan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni bir proje için kolları sıvadı. Yeni filminin, hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek olan Ulusoy, şimdiden mekanları gezmeye başladı. Film çekimleri için Kırklareli'ne giden oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Bir hayli kilo aldığı görülen Çağatay Ulusoy'un yeni rolü için mi bu hale geldiği merak konusu oldu. Kaslı vücudu ve yakışıklılığıyla büyük beğeni kazanan oyuncunun kilolu hali sosyal medyadan paylaşıldı. Çağatay Ulusoy'un kilolu halini beğenmeyen takipçileri zayıflaması gerektiğini dile getirdi. Ünlü oyuncunun fotoğrafını gören bazı takipçileri ise 'Rol için mi kilo aldı?' sorusunu sordu. Sizin için derlediğimiz zayıflayan ve kilo alan ünlüler...