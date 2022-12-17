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Haberler Galeri Çağla o soruya bakın ne dedi! Şarkıcı Edis’in Çağla Şıkel'e evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti!
Giriş Tarihi: 17.12.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 08:13

Çağla o soruya bakın ne dedi! Şarkıcı Edis’in Çağla Şıkel'e evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Çağla Şıkel, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arabasını kapıya kadar yanaştıran Şıkel, valelerden "Çıkabilirsiniz" onayını aldıktan sonra, kameraların olduğu yerin tam tersine yüzünü çevirerek aracına doğru ilerledi. Şıkel, şarkıcı Edis ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair sorulara teşekkür etmekle yetindi.

Çağla o soruya bakın ne dedi! Şarkıcı Edis’in Çağla Şıkel’e evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti!

Manken Çağla Şıkel, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arabasını kapıya kadar yanaştıran Şıkel, valelerden "Çıkabilirsiniz" onayını aldıktan sonra, kameraların olduğu yerin tam tersine yüzünü çevirerek aracına doğru ilerledi.

Çağla o soruya bakın ne dedi! Şarkıcı Edis’in Çağla Şıkel’e evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti!

Çağla Şıkel, şarkıcı Edis ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair sorulara teşekkür etmekle yetindi.

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Çağla o soruya bakın ne dedi! Şarkıcı Edis’in Çağla Şıkel’e evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti!
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Çağla o soruya bakın ne dedi! Şarkıcı Edis’in Çağla Şıkel’e evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti!

MEĞER AŞK BOMBASINDAN DA ÖTEYMİŞ!

Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Son dönemlerin en ünlü popçularından Edis Görgülü, ise özel hayatıyla merak uyandırıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, ikili hakkında yeni bir gelişmeden bahsetmişti…

Önceki gün ünlü popçu Edis Görgülü ile manken ve sunucu Çağla Şıkel'in bir mekanda, el ele diz dize yemek yediğini öğrenmiş ve "Magazin dünyasına yeni bir aşk bombası mı düşüyor?" yorumunda bulunmuştum.

Çağla o soruya bakın ne dedi! Şarkıcı Edis’in Çağla Şıkel’e evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti!

Edis'in, geçen yıl da Zeynep Bastık ile samimi dans görüntüleri ortaya çıkmış ve sevgili oldukları düşünülürken arkadaş oldukları anlaşılmıştı.

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