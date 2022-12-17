Giriş Tarihi: 17.12.2022 08:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
08:13
Çağla o soruya bakın ne dedi! Şarkıcı Edis’in Çağla Şıkel'e evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti!
Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Çağla Şıkel, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arabasını kapıya kadar yanaştıran Şıkel, valelerden "Çıkabilirsiniz" onayını aldıktan sonra, kameraların olduğu yerin tam tersine yüzünü çevirerek aracına doğru ilerledi. Şıkel, şarkıcı Edis ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair sorulara teşekkür etmekle yetindi.