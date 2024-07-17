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Haberler Galeri Çağla Şıkel Bali'de aklı çocuklarında! Bali tatiline çıkan Çağla Şıkel'in uçakta gözleri doldu...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 06:50

Çağla Şıkel Bali'de aklı çocuklarında! Bali tatiline çıkan Çağla Şıkel'in uçakta gözleri doldu...

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medyadaki paylaşımları ilgi odağı oluyor. Tatil sezonunu bu yazda ailesi ve çocuklarıyla açan Çağla Şıkel, bu defa yalnız Bali tatiline çıktı... Her yaptığıyla ilgi odağı olan Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'dan ilk defa bu kadar uzun süre uzak kalacağını söylerken gözleri doldu... İşte Çağla Şıkel'in Bali paylaşımı...

Çağla Şıkel Bali’de aklı çocuklarında! Bali tatiline çıkan Çağla Şıkel’in uçakta gözleri doldu...

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sadece yer aldığı projelerle değil aynı zamanda özel hayatıyla da ilgi çeken ünlü isimlerden!

Çağla Şıkel Bali’de aklı çocuklarında! Bali tatiline çıkan Çağla Şıkel’in uçakta gözleri doldu...

OĞULLARIYLA ALAÇATI'DA!

Her sene tüm yazı çocuklarıyla tatil yaparak geçiren ünlü model, yaz sezonunu oğullarıyla Alaçatı'da açmıştı.

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Çağla Şıkel Bali’de aklı çocuklarında! Bali tatiline çıkan Çağla Şıkel’in uçakta gözleri doldu...

FİT FİZİĞİYLE YİNE YAZA DAMGA VURDU

Her yaptığıyla ilgi odağı olan Çağla Şıkel'in mayolu pozları çok beğenilmişti...

Çağla Şıkel Bali’de aklı çocuklarında! Bali tatiline çıkan Çağla Şıkel’in uçakta gözleri doldu...

45 yaşındaki manken, gençlere adeta taş çıkardı.

Çağla Şıkel Bali’de aklı çocuklarında! Bali tatiline çıkan Çağla Şıkel’in uçakta gözleri doldu...

Tatil sezonunu bu yazda ailesi ve çocuklarıyla açan Çağla Şıkel, bu defa yalnız Bali tatiline çıktı... İşte Çağla Şıkel'in Bali paylaşımı...

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