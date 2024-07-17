Giriş Tarihi: 17.07.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
06:50
Çağla Şıkel Bali'de aklı çocuklarında! Bali tatiline çıkan Çağla Şıkel'in uçakta gözleri doldu...
Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medyadaki paylaşımları ilgi odağı oluyor. Tatil sezonunu bu yazda ailesi ve çocuklarıyla açan Çağla Şıkel, bu defa yalnız Bali tatiline çıktı... Her yaptığıyla ilgi odağı olan Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'dan ilk defa bu kadar uzun süre uzak kalacağını söylerken gözleri doldu... İşte Çağla Şıkel'in Bali paylaşımı...