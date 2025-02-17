Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
09:29
Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey'i paylaştı! Ünlü isme hayranlarından övgü yağdı: 'Çağla en çok anne olmayı sevdi'
Deneyimli sunucu ve model Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Uzay ve Kuzey ile sık sık keyifli anlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda çocukları ile yaptığı kış tatiliyle dikkatleri üzerine çeken Şıkel, zaman zaman günlük yaşamından kareler paylaşmaya devam ediyor. Son olarak oğulları ile birlikte paylaştığı fotoğraflarla, takipçilerinden büyük beğeni ve övgü aldı. İşte o kareler...