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Haberler Galeri Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey'i paylaştı! Ünlü isme hayranlarından övgü yağdı: 'Çağla en çok anne olmayı sevdi'
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:29

Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey'i paylaştı! Ünlü isme hayranlarından övgü yağdı: 'Çağla en çok anne olmayı sevdi'

Deneyimli sunucu ve model Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Uzay ve Kuzey ile sık sık keyifli anlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda çocukları ile yaptığı kış tatiliyle dikkatleri üzerine çeken Şıkel, zaman zaman günlük yaşamından kareler paylaşmaya devam ediyor. Son olarak oğulları ile birlikte paylaştığı fotoğraflarla, takipçilerinden büyük beğeni ve övgü aldı. İşte o kareler...

Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey’i paylaştı! Ünlü isme hayranlarından övgü yağdı: ’Çağla en çok anne olmayı sevdi’

Emre Altuğ'un eski eşi sunucu ve manken Çağla Şikel güzelliği ve şıklığı ile her zaman adından söz ettiriyor.

Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey’i paylaştı! Ünlü isme hayranlarından övgü yağdı: ’Çağla en çok anne olmayı sevdi’

Deneyimli sunucu ve model Çağla Şikel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla sık sık eğlenceli anlarını paylaşıyor.

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Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey’i paylaştı! Ünlü isme hayranlarından övgü yağdı: ’Çağla en çok anne olmayı sevdi’

Şıkel, hayranlarının da severek takip ettiği bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Oğulları ile geçirdiği pazar gününden kareler paylaşan ünlü isim hayranlarından da büyük övgü topladı.

Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey’i paylaştı! Ünlü isme hayranlarından övgü yağdı: ’Çağla en çok anne olmayı sevdi’

İşte Şıkel'in oğullarıyla yaptığı o paylaşımlar...

Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey’i paylaştı! Ünlü isme hayranlarından övgü yağdı: ’Çağla en çok anne olmayı sevdi’

Oğullarına sevgisini her fırsatta dile getiren Şıkel, görenlerin de kalbini ısıtıyor.

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