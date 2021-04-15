Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey’le birlikte Emre Altuğ’un doğum gününü böyle kutladı!
Giriş Tarihi: 15.04.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 15:50

Çağla Şıkel çocukları ve ’le birlikte ’un doğum gününü böyle kutladı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, çocukları ve 'le birlikte eski eşi 'un doğum gününü kutladı. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 7 yıllık evliliklerini 2015'te sonlandırmıştı. Bu evlilikten iki çocuğu olan çift, özel günlerde sık sık bir araya geliyor. Emre Altuğ, yeni yaşını bastı. Eski eşi Çağla Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey'le ünlü şarkıcıya sürpriz yaptı. Sosyal medyadan paylaşımları yapan Emre Altuğ'un takipçileri ünlü şarkıcının yaşını merak etti. İşte dinamik görüntüsüyle dikkat çeken ünlü şarkıcının yaşı…

Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey’le birlikte Emre Altuğ’un doğum gününü böyle kutladı!

Manken Çağla Şıkel, çocukları ve 'le birlikte eski eşi 'un doğum gününü kutladı. Altuğ, sürpriz anları sosyal medya hesabından paylaştı

Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey’le birlikte Emre Altuğ’un doğum gününü böyle kutladı!

ve Çağla Şıkel, 7 yıllık evliliklerini 2015'te sonlandırmıştı. Bu evlilikten iki çocuğu olan çift, özel günlerde sık sık bir araya geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey’le birlikte Emre Altuğ’un doğum gününü böyle kutladı!

, yeni yaşını bastı. Eski eşi Çağla Şıkel, çocukları ve 'le ünlü şarkıcıya sürpriz yaptı. Uzay ve Kuzey elinde pastayla babasının yanına gelince Altuğ kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Çağla Şıkel ve çocuklarından Emre Altuğ'a sürpriz doğum günü | Video

Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey’le birlikte Emre Altuğ’un doğum gününü böyle kutladı!

Sürpriz karşısında çok sevinen Altuğ, oğullarını öperek teşekkür etti. Sürpriz kutlamaya Altığ'un eski eşi Çağla Şıkel de katıldı. Şıkel'in kameraya aldığı o anları , Instagram'dan paylaştı.

Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey’le birlikte Emre Altuğ’un doğum gününü böyle kutladı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA