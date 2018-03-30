Çağla Şıkel: Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum

2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 3 ile 5 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya olan manken Çağla Şıkel, bir mekanda görüntülendi. Muhabirlerin Hakkınızda vergi kaçırdığınız yönünde haberler var. Doğru mu? şeklindeki sorusuna Çağla Şıkel, Arkadaşlar daha sonra konuşalım. Gereken açıklamayı avukatım yaptı. Daha fazla cümle kurmama gerek yok. İyi geceler cevabını verdi. 'ÇOCUKLARIMIN HABERİ YOK' Peki oğlunuz Kuzey ve Uzay, hakkınızda çıkan hapis cezası iddialarını öğrendiler mi? sorusu üzerine ise Çağla Şıkel, Çocuklarımın tabii ki haberi yok. Onların öğrenmesini istemiyorum dedi. NE OLMUŞTU? Maliye, 2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Çağla Şıkel'den şikayetçi oldu. 3 ila 5 yıl hapsi istenen Çağla Şıkel gelişmelerin ardından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ben bu güne kadar vergilerini aksatmayan ve zamanında tam olarak ödeyen bir mükellefim. Muhasebecimin fiili işlediği ve vergi farkını zimmetine geçirdiği Vergi Müfettişleri tarafından da İnceleme Raporları ile tespit olunmuş ve bu durum karşısında tarafımdan kendisi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur