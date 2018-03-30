Çağla Şıkel: Çocuklarımın öğrenmesini istemiyorum

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ben bu güne kadar vergilerini aksatmayan ve zamanında tam olarak ödeyen bir mükellefim. Muhasebecimin fiili işlediği ve vergi farkını zimmetine geçirdiği Vergi Müfettişleri tarafından da İnceleme Raporları ile tespit olunmuş ve bu durum karşısında tarafımdan kendisi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur"