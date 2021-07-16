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Haberler Galeri Çağla Şıkel Hadise'nin izinde! Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlamıştı ama Çağla Şıkel son hamlesiyle kendini ele verdi!
Giriş Tarihi: 16.07.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 10:59

Çağla Şıkel Hadise'nin izinde! Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlamıştı ama Çağla Şıkel son hamlesiyle kendini ele verdi!

Şarkıcı Hadise ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran oyuncu Kaan Yıldırım'ın, gönlünü ünlü manken Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edilmişti. Tatilde görüntüleri ortaya çıkan Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Şıkel, "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" diyerek Yıldırım'la aşk yaşamadığını belirtmişti fakat ünlü mankenin son hamlesi herkesi şaşırttı. Şıkel yaptığı bir paylaşımla kendini ele verirken, manken hakkında "Hadise'nin izinde" yorumları yapıldı.

Çağla Şıkel Hadise'nin izinde! Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlamıştı ama Çağla Şıkel son hamlesiyle kendini ele verdi!

Magazin gündemi bir süreden bu yana Kaan Yıldırım ve Hadise'nin ayrılığından sonra ortaya çıkan aşk iddialarını konuşuyor.

Çağla Şıkel Hadise'nin izinde! Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlamıştı ama Çağla Şıkel son hamlesiyle kendini ele verdi!

Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in aşk yaşadığı iddiası ortaya atılırken, diğer tarafta ise Kaan Yıldırım ile 42 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel'in aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Çağla Şıkel Hadise'nin izinde! Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlamıştı ama Çağla Şıkel son hamlesiyle kendini ele verdi!

AŞK İDDİALARINI YALANLADI

2 çocuk annesi Çağla Şıkel, hakkındaki aşk dedikodularının ardından bir açıklamada bulunarak, aşk iddialarını yalandı.

Çağla Şıkel Hadise'nin izinde! Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlamıştı ama Çağla Şıkel son hamlesiyle kendini ele verdi!

Şıkel, "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" diyerek Yıldırım'la aşk yaşamadığını belirtti ancak son paylaşımında dikkat çeken bir detay yer aldı.

Çağla Şıkel Hadise'nin izinde! Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlamıştı ama Çağla Şıkel son hamlesiyle kendini ele verdi!

DEDİKODULARI YENİDEN ALEVLENDİRDİ

Şıkel'in, Kaan Yıldırım'ın ürettiği maskeyi takması kafaları karıştırdı. Yıldırım'ın sahibi olduğu maskeyi takan Şıkel, aralarındaki aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

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