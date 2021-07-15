Giriş Tarihi: 15.07.2021 13:51Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 13:55
Çağla Şıkel Hadise'nin izinde! Kaan Yıldırım ile aşk iddialarını yalanlayan Çağla Şıkel son hamlesiyle kendini ele verdi!
Şarkıcı Hadise ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran oyuncu Kaan Yıldırım'ın, gönlünü ünlü manken Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edilmişti. Tatilde görüntüleri ortaya çıkan Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Şıkel, "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" diyerek Yıldırım'la aşk yaşamadığını belirtmişti fakat ünlü mankenin son hamlesi herkesi şaşırttı. Şıkel yaptığı bir paylaşımla kendini ele verirken, manken hakkında "Hadise'nin izinde" yorumları yapıldı.